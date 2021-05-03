日本@Cosme10大卸妝產品排名 　第7位保濕力強連范冰冰也愛用？

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-03 13:20

卸妝步驟做好，可減少油脂粉刺，避免化妝品殘留在臉上所引起的膚色暗沉。卸妝產品從乳液、膏狀到油性質地也有，但卸妝效力卻隨時有很大差別。日本@Cosme公布的「卸妝產品10大排名 」，有上榜的卸妝好物，連范冰冰也愛用。

護膚不可輕視卸裝，卸妝做不好、用錯不對膚質的卸妝產品，對皮膚有影響，容易產生粉刺暗粒或刺激敏感等，之後皮膚修護也費工夫。

卸妝產品根據質地與卸妝力劃發不同的類型，而每位女生對於卸妝產品的需要也都不同。

日本@Cosme美妝網站公布「卸妝產品10大排名 」，上榜產品包括專櫃品牌到開架品牌。排行第7位的「Embryolisse 全能奇蹟保濕霜」一物多用，用於妝前打底、保濕亦可卸妝，更是女星范冰冰愛用好物；至於第3位的卸妝油，乳化效果出色、不刺激皮膚長暗粒，曾奪得2020年日本@Cosme卸妝產品的第1位。

▼▼▼【按圖看】日本@Cosme公布「卸妝產品Top 10位」，第1位溫和卸妝同時兼具強力保濕力；第7位是「帶貨女王」范冰冰愛用好物；第5位只$53可完全卸除防水妝？▼▼▼

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資料來源：日本@Cosme