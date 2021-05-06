撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-06 12:16

防曬｜護膚防曬如何最有效？紫外線傷害肌膚，有機會造成曬傷、脫皮、色素沉澱等；戶外活動或行山之前，做好防曬是護膚不可缺少的步驟。防曬產品琳瑯滿目，消委會測試市面多款防曬產品，當中6款獲評最高分。防曬液或防曬噴霧，功效不同？應如何選擇？

防曬是日常必需品，尤其是行山、郊遊等戶外活動時要做足防曬，避免紫外線傷害肌膚。（innisfreeofficial@IG）

防曬液與防曬噴霧效果有差別？

市面上防曬產品選擇多，有乳液狀也有噴霧式，大家在選購前，可根據質地、滲透力、覆蓋力等表現，選擇適合自己膚質的防曬用品，為肌膚建立「防護盾牌」。

防曬液與防曬噴霧有哪些優缺點？（drjart_kr@IG）

▼▼▼【（點閱下圖）防曬液與防曬噴霧如何揀選？ 優缺點大檢閱】▼▼▼

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消委會評測防曬產品 6款表現出色達滿分

消委會曾評測市面上30款防曬產品，當中有13款防曬產品評測總分達到4分或以上，更有6款防曬產品被評5分（最高分），當中不乏價格親民的品牌如施巴、NIVEA等，是夏日防曬之選。

▼▼▼【（點閱下圖）消委會評測防曬產品，有6款被評5分，當中一款HK$85可入手】▼▼▼

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