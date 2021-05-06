凍齡｜秦嵐曬23吋纖腰照被激讚　凍齡8招練出少女纖腰靠一個動作

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-06 18:32

秦嵐在《延禧攻略》飾演富察皇后獲得「最美皇后」之稱。41歲的秦嵐，擁有23吋纖腰，瘦身凍齡秘訣包括她重視日常卸妝步驟，她更透露，有一個動作，她走路和坐著也堅持做，難怪可保持如少女纖腰。

秦嵐早前更在微博曬出自己的腰圍照，只見報稱高165厘米的秦嵐，腰圍竟只是23吋。（秦嵐＠微博）

41歲秦嵐與34歲的台灣男神劉以豪攜手合作，近日在綜藝節目《平行時空遇見你》搭擋情侶毫無違和感，甚至一度傳出戀愛緋聞，令網民好奇秦嵐如何保養？白哲皮膚配上凍齡外表，秦嵐在微博曬出23吋纖腰照後，更被激讚纖腰零贅肉。

▼▼▼【按圖看】41歲的秦嵐，仿如凍齡，外貌愈來愈青春逆齡。▼▼▼

秦嵐保養8招：堅持分區卸妝不懶惰

41歲秦嵐向來凍齡保養有法，尤其對於皮膚保養更甚有心德。（秦嵐＠微博）

秦嵐曾在小紅書透露，想膚色均勻、透出自然光澤，需堅持「分區卸妝」，尤其防水的眼唇妝容，有專用的卸妝產品，後續洗臉步驟不可懶，要用溫和的潔臉乳徹底清潔，提防角質變厚，毛孔有黑頭。另外，秦嵐亦曾於訪問中分享，有一個動作，連走路和坐著也堅持做。

▼▼▼【按圖看】秦嵐41歲凍齡護膚8大秘訣，成功維持纖腰的她，原來有一個動作經常做；卸妝有幾個重要步驟 ，而她平日擦臉不用毛巾，反而選用另一代替品▼▼▼

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