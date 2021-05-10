瘦面｜3個壞習慣致雙下巴：枕頭太高引起浮腫　5秒瘦面操2周見效

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-10 08:00

【瘦面｜雙下巴】「雙下巴」的成因未必有關脂肪，可能因日常生活壞習慣所致，如長期睡在高度、軟硬度不合適的枕頭上。有日本節目針對「雙下巴」的問題，公開3大導致「雙下巴」的壞習慣，並教授瘦面操，只需5秒，2星期便見效。

【瘦面】橋本環奈也有練習「5秒瘦面操」。（《林先生が驚く初耳学》影片截圖）

3個壞習慣養成雙下巴？日本5秒瘦面操2星期「V面」

很多女生四肢纖纖，對鏡自照，卻總覺腫脹，特別是臉頰。「雙下巴」特別顯肥，令人煩惱。日本TBS電視台播出的《林先生が驚く初耳学》，不時分享特別的減肥美容資訊，是次探討「雙下巴」的問題，發現成因不一定是脂肪，下巴至頸部的筋膜能否保持彈性才是最重要。而不適合的枕頭，或以錯誤的方法拉筋，也會令筋膜鬆弛，造成「雙下巴」。

【瘦面｜雙下巴】嘉賓實測「5秒瘦面操」，只需2星期，便有顯注效果。（《林先生が驚く初耳学》影片截圖）

另外，節目中也教授「5秒瘦面操」，動作簡單，無需器材，在家或辦公室也可訓練。嘉賓實測，只需2星期，便有顯注效果。

▼▼▼點擊看3個壞習慣養成雙下巴與「5秒瘦面操」▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

同場加映：

▼▼▼【點擊看】佘詩曼45歲凍齡5大秘技，塗抺護膚品手勢原來也大有學問？▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼許瑋甯以「6+6飲食法」，1年內減掉22磅｜點擊看許瑋甯飲食法與營養師意見，怎樣吃才最最效減脂減磅？▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼減肥易令臉「凹」顯老？臉「凹」不一定要以醫學美容來解決？｜點擊看中醫4步回復肌膚彈性、氣色紅潤的方法：▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼同場加映：日本大熱「坐姿減肥法」，可以「愈坐愈瘦」？ 站姿不正確，原來也會造成「假肚腩」【點擊看】▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼【點擊看】日本節目實測「一句說話減肥法」，哪句說話愈說愈瘦？（看到最後，結局開估！）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼更多懶人減肥法：早上坐1分鐘便能減腰圍？飯前吃青瓜也能減肥？點擊看5大懶人瘦身法，原來跪坐也可減肥！▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼同場加映：日本大熱「坐姿減肥法」，可以「愈坐愈瘦」？ 站姿不正確，原來也會造成「假肚腩」【點擊看】▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼【點擊看】日本節目實測「一句說話減肥法」，哪句說話愈說愈瘦？（看到最後，結局開估！）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼更多懶人減肥法：早上坐1分鐘便能減腰圍？飯前吃青瓜也能減肥？點擊看5大懶人瘦身法，原來跪坐也可減肥！▼▼▼