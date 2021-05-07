素顏霜｜韓國13款人氣好物打造白皙肌　4大使用技巧：忌代替防曬

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素顏霜｜素顏霜是打造現今流行的「偽素顏妝」必備，能遮瑕、提亮肌膚同時護膚，亦是韓妹營造肌膚白裡透紅的秘訣。素顏霜像妝品又似護膚品，有何使用技巧？韓國美妝專家一一教授，做錯或會堵塞毛孔，同時公開韓國人氣好物，女生入手前不妨參考。

「素顏霜」集齊防曬、美白、護膚等功效，即使不上粉底也能打造好氣色，成為懶人恩物！（goodal_official@IG）

素顏霜4大使用貼士

使用素顏霜是否應該卸妝？素顏霜能當作護膚品嗎？許多女生剛接觸素顏霜時，必定有許多疑問。若錯誤使用素顏霜不但會堵塞毛孔，還會令肌膚愈來愈差。韓國知名化妝品成分評論專家DIRECTOR PI針對素顏霜分享了數個使用貼士，教授正確使用素顏霜的方法！

▼▼▼【韓國美妝專家教4個素顏霜使用貼士　素顏霜不能當防曬？】▼▼▼

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13款韓國人氣素顏霜清單公開

如今每日戴口罩已成為日常，許多女生選擇使用素顏霜來代替化底妝，打造白皙透亮的好膚質之餘又可護膚防曬，一舉兩得。韓國知名化妝品成分評論專家DIRECTOR PI專門分析、對比、評測化妝品成分，日前她評測共13款韓國人氣素顏霜，並分享測試結果，各種素顏霜成分不一且適合的膚質也不同，快來選擇適合自己膚質的素顏霜吧！

DIRECTOR PI是韓國知名化妝品成分評論專家，專門測試、分析不同化妝品成分。（director_pihyunjung@IG）

▼▼▼【韓國美妝專家評測13款人氣素顏霜　全部HK$350以內可入手？】▼▼▼

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▼▼▼【防曬｜Olive Young 人氣10大防曬　搽防曬6誤區隔離霜用錯先後？（延伸閱讀】▼▼▼

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▼▼▼【消委會評測｜34款潔面乳不含防腐劑　皮膚科醫生教6步正確洗面（延伸閱讀】▼▼▼

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