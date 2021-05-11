減肥｜韓國5招捲腹操大熱　每日做90秒減肚腩練出腹肌線條

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-05-11 18:12

【減肥｜減肚腩】減肚腩最有效又快捷的方法是甚麼？如何輕鬆減肥？韓國一對網紅夫妻便分享5招捲腹操，每日做90秒，就能減肚腩練出腹肌線條，影片吸引200多萬瀏覽量，成為不少女生減肚腩的運動。

減肚腩最有效又快捷的方法是甚麼？韓國女生保養得宜，身材管理嚴格，網絡流傳不少減肥保養心得。（rachel_mypark@IG）

韓國網紅夫妻「Thankyou BUBU」經常在網上分享運動教學影片，無需任何儀器或工具輔助，在家就能輕鬆進行。他們分享，多年前因察覺到健康有問題，低頭時只看到大肚腩，完全遮蓋雙腳，決心運動重拾健康，他們強調運動追求健康身體，而不是完美身段。幾年間分享了百多段運動影片，吸引280萬人訂閱，不少網民跟著他們的影片鍛鍊，更拍照分享成果。他們的捲腹操便是其中一段在網絡瘋傳的影片。

不少網民跟著Thankyou BUBU的影片鍛鍊，更拍照分享成果。（thankyou_bubu@IG）

捲腹操中有5個動作，可以鍛鍊腹部多個位置，需要連續做，在大約90秒內完成，他們建議開始第1周時，每天做1至2次；第2周每天做2至3次；第3周每天做3至4次；第4周每天做4次或以上。逐漸遞增，慢慢看到成果。

韓國網紅夫妻「Thankyou BUBU」經常在網上分享運動教學影片，吸引280萬人訂閱。（thankyou_bubu@IG）

▼▼▼【按圖看】5招捲腹操步驟，5個動作需連續做，在約90秒內完成。▼▼▼

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