ZARA全新彩妝系列開賣　主打純素設補充裝　$200內入手性價比超高

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-13 17:13

ZARA彩妝｜ZARA繼推出唇膏系列後，今個年度，全面提升產品種類，推出多達130件彩妝品系列，由眼影、胭脂、唇膏到指甲油一應俱全，價格同樣親民外，更有5大賣點，並於12月13日開賣，非常吸引！

ZARA全面提升產品種類，推出多達130件彩妝品系列，並於12月13日開賣。(zara@Instagram)

ZARA 全新彩妝系列主打純素美妝

ZARA 於2018年12月首次推出唇膏系列，標榜法國製造以及親民價格成功吸納一班美妝愛好者。唇膏系列以黑色包裝為主，主打奢華格調。是次所推出的彩妝系列品牌邀請到英國化妝師Diane Kendal合作，包裝以純白色調作賣點，並由可持續的物料製成，設計極簡，以Z作為靈感，呼應ZARA品牌名，設計出斜面的形態及磁貼開合包裝。亦希望帶出「There is no beauty, only beauties」的訊息，價格由HK$49起，相當抵買。

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ZARA彩妝系列包裝以純白色調作賣點，並由可持續的物料製成，設計極簡。(tidy_mi@Instagram)

ZARA彩妝系列正式開賣 部份妝品設補充裝

ZARA彩妝系列多達130件彩妝品，包括眼影、胭脂、唇膏、指甲油、化妝掃，唇部產品方面選擇眾多，啞光唇膏、緞面唇膏、柔霧唇膏以外，亦設有潤唇膏，全部均設補充裝，一旦購買了第一支唇膏後，日後就只需購買補充裝，達到環保目的之餘亦相對便宜。另外，彩妝系列提供共39種色調指甲油，包括純色、珠光和亮粉效果的色調，售HK$59，全部以大量天然成份製成，標榜與傳統指甲油一樣持久，喜歡美甲的女生亦可入手。

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ZARA彩妝系列於12月13日正式發售，暫時只有網店能買得到；有興趣的女生不妨率先入手，雖未能親自在店舖試色，但由於價格親民，相信即使收到實物後不喜歡，也不會感到非常肉赤；加上品牌一向設有30日退貨安排，但要留意的是美妝產品需保持原始包裝未拆封，亦僅提供上門收貨方式退貨。

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