減肥餐單 ｜全智賢雞胸肉奶昔減10公斤　營養師：加果仁減肥護膚

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-05 14:00

全智賢日前被爆婚變已和丈夫崔俊赫分居，二人極速否認有關傳聞，崔俊赫更公開表白「我想當全全（全智賢）老公」。全智賢即將踏入40歲，已是兩子之母，但保養得宜，依然是不少人心目中的女神。她近作品不多，但每次都備受矚目。去年客串Netflix大熱劇集《屍戰朝鮮》第二季後，由她擔任主角的外傳電影《屍戰朝鮮：雅信傳》及劇集《智異山》即將上映，被視為2021年焦點，可見女神地位依然！

全智賢在演技方面亮眼之外，多年來保養凍齡得宜，當年主演《我的野蠻女友》的瓜子臉長髮苗條少女，成為經典；但原來她也曾變肥的時間，2015年為韓國知名咖啡店拍攝廣告，臉部浮腫，被網民嘲她腫如「大媽」； 2016年生下第1胎後也曾曾福。不過女神有獨門減肥心得，2個月內減去10公斤，產後復出拍攝《藍色海洋的傳說》時，身材回復如少女，之前肥腫狀況完全消失，令人驚嘆。

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全智賢2016年誕下第1胎不久就拍攝《藍色海洋的傳說》，身材完全沒走樣。（《藍色海洋的傳說》劇照）

400卡雞胸奶昔作代餐

全智賢的減肥方法，並沒有捱餓節食，她的營養師設計「雞胸肉奶昔」居功不少。雞胸肉混合牛奶打成奶昔，熱量只有400卡路里，但卻十分飽肚，全智賢在產後及開拍電影前，都以雞胸肉奶昔代替其中一餐。健身達人金鐘國也曾在節目《我家的熊孩子》透露，自己運動過後，也會飲用雞胸肉奶昔。

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+ 5 + 5 + 5

全智賢減肥的毅力也不容小覷，不論工作多忙碌都會抽時間做運動。她的丈夫曾透露，全智賢即使工作到凌晨，仍會早上6點起床做運動。除了做帶氧運動，全智賢1星期也會做3次近年大熱的普拉提運動（Pilates），鍛煉身體線條。

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營養師讚雞胸肉奶昔營養均衡：植物奶取代牛奶更健康

記者向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢對全智賢減肥餐單的意見，她指出，雖然雞胸肉奶昔口味上奇怪，但配搭營養均衡，雞胸肉含有豐富蛋白質，水果及果仁都含有粗纖維而果仁內的不飽和脂肪酸可增加飽腹感，幫助控制食量。

減肥人士常常因不敢攝取油脂導致皮膚乾燥，而果仁含Omega-3不飽和脂肪酸，可防止皮膚流失水分，Ariel指不飽和脂肪酸可成為為脂溶性維他命載體，幫助身體吸收維他命A、E等對於皮膚及頭髮健康不可或缺微量元素。

果仁是減肥人士的恩物，但熱量不低，也不宜攝取過量。（Unsplash/Pratik Bachhav）

全智賢的雞胸肉奶昔食譜營養均衡，但她建議可使用低脂牛奶，可將熱量攝取減少3成，另外也可使用飽和脂肪較低的植物奶取代牛奶，例如豆漿、燕麥奶、米奶等，是低脂健康的選擇。

另外，全智賢每早喝一杯蔬果汁排毒，Ariel則指，有證據充分的研究指出飲用過多純果汁，和汽水一樣，會增加肥胖、糖尿病和高血壓風險。

果汁的主要糖分為果糖，果糖攝取因缺乏讓大腦接受到飽足感的功能，因而導致過量進食。她建議減肥時的蔬果汁，應遵從2份蔬菜配搭1份水果的守則，以控制整體熱量及糖份，如青瓜西芹雪梨汁（西芹3條、青瓜1條、雪梨1個）及薄荷西瓜蔬菜汁（西瓜1碗、紅蘿蔔1條、西芹2條、薄荷葉少許），均是較健康的選擇。

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