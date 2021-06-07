ESTEE LAUDER開倉｜Tom Ford唇膏半價　40款皇牌美妝減價低至4折

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-07 20:48

名牌開倉｜OnTheList 與ESTEE LAUDER、Tom Ford、Clinique、Origins等護膚化妝品牌，開倉減價低至4折，是小資女入手掃貨的難得機會； 《01女生》精選40款抵買皇牌人氣產品，快閃開倉 減價6月8日展開。

OnTheList今次與ESTEE LAUDER、TOM FORD、CLINIQUE、Origins等7個護膚化妝品牌合作舉行低至6折的開倉減價。（originshk@instagram）

ESTEE LAUDER開倉減價低至4折 精選40款必買皇牌美妝

護膚、化妝是女生每日必做動作，消耗量大，當然不可以錯過每次開倉減價好機會。

OnTheList與ESTEE LAUDER快閃開倉減價，包括ESTEE LAUDER的化妝、護膚品之外，還有La Mer、Tom Ford、Clinique等旗下品牌，另外，Tom Ford、Clinique、Origins、MAC Cosmetics、Too Faced與Bobbi Brown等；減價貨品超過200款，低至4折，最平$100以內可購入面膜、胭脂等，十分吸引。

▼▼▼【按圖即看】OnTheList網店開倉減價，美妝品牌低至4折，包括多款人氣商品，如Tom Ford眼影、ESTEE LAUDER粉底、MAC子彈唇膏▼▼▼

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化妝品減價多不勝數，護膚品也不示弱，Origins的「靈芝菇菌」系列是勁減產品之一，更有小套裝可選，$279便可一次試用整系列。

▼▼▼【按圖即看】護膚品主要包括Origins、Clinique等品牌，多款人氣精華、面膜有折扣減價▼▼▼

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OnTheList X ESTEE LAUDER 線上開倉減價詳情： 網址：https://onthelist-store.com 時間：6月8日上午8時至6月13日下午11時59分

▼▼▼同場加映：【按圖看】英國百貨公司Selfridges正進行美妝限時減價優惠，部份美妝產品減至香港售價約半價，小資女怎可錯過優惠？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本100円店Daiso（大創百貨）首間 「Daiso Japan」專門店登陸九龍灣，7月於筲箕灣將有第2間分店，貨品種類更多，花多眼亂，不妨看看日本用家推選25件 Daiso 人氣美妝、收納及生活好物，鎖定目標，屆時掃貨更得心應手。（延伸閱讀）▼▼▼