梁雨恩日敷3次面膜全面泛紅　5大正確敷面膜貼士：潔面後勿立即敷

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-06-11 08:00

面膜｜敷面膜是女生日常護理以外的額外保養，可即時急救、補充養分，重要場合前必做。然而，次數是否愈多就愈好？近日，歌手梁雨恩分享，曾在拍攝唱片封套前1日敷3次面膜，誰知皮膚承受不了，導致全面泛紅。美妝雜誌《LDK the beauty》提供正確敷面膜5大貼士，原來不少人敷面膜方法一直做錯，敷面膜次每周幾次最好？

．（cathy.leungyuyan@IG）

早前，《LDK the beauty》雜誌邀請美容大學（ハリウッド大学院大学）的客席教授篠崎功，分享5個正確敷面膜貼士，方法正確才可發揮敷面膜最大護膚功效；同時避免用錯，否則有機會令肌膚有機會變差。

許多女生都習慣潔面後立即敷面膜，其實這樣未能令面膜完全滲入肌底，發揮最大效用。（ahc.official@IG）

基本上，每周敷1次面膜便足夠，但可就季節及肌膚狀態有所調節，如在冬天，肌膚較乾燥時，則可增加多1-2次；面膜性質亦視情況而定，夏天令皮膚油脂分泌旺盛，可選擇深層清潔類型的面膜，與保濕面膜相間使用，保持水油平衡。冬天時，則可選用滋潤度較高的保濕面膜。留意，面膜保養成分濃度愈高，可減少敷面膜的數次，避免肌膚承受不了。

▼▼▼【按圖看】美容大學教授提出5個敷面膜的正確方式，敷面膜時間不應超過幾多分鐘？每日都敷面膜為何有反效果？ ▼▼▼

此外，許多女生都習慣潔面後立即敷面膜，其實這樣未能令面膜完全滲入肌底，發揮最大效用。因為肌膚每天曝露在外，堆積空氣污染物、灰塵及老化角質，潔面後應去角質，再塗上化妝水，才能疏通毛孔，提升後續護膚的吸收力，再敷上面膜，便能將養分滲透肌底，發揮真正效用。

為免敷面膜出現反效果，除了學懂正確敷面膜貼士，梁雨恩亦奉勸大家護膚前要細心留意產品是否適合自己。

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