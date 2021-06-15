消委會評測｜4款高分止汗劑　用後衣物不顯印漬除味效能強只$32

撰文： 梁秀雅 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-15 18:43

【消委會評測｜止汗劑｜香體劑】止汗劑及香體劑應如何選購？消委會評測11款止汗劑及香體劑，就止汗效能、除味效能及用後在衣物殘留印漬等表現進行實測，當中有4款止汗劑及2款香體劑整體被評為4分或以上（以5分為滿分）。

【消委會評測｜止汗劑｜香體劑】止汗劑及香體劑是夏日必備的防汗臭好物。（misselvani）

消委會評測11款止汗劑及香體劑，包括7款滾珠裝止汗劑、2款壓縮噴霧裝止汗劑，及2款普通噴霧裝體香劑，售價約由$20.9至$99.9。

產品的止汗效能是不少女生關注的重點，測試邀請了20名女士參與，連續3天量度她們使用各樣本3次後運動15分鐘的汗量，對比沒有使用樣本時所得的汗量，從而評測其「止汗效能」。9款止汗劑中，有5款獲得3至5分。

▼▼▼【按圖看】消委會評測11款止汗劑及香體劑，當中Bioré及Sebamed為香體劑。即看止汗效能、除味效能及用後在衣物殘留印漬表現，4款止汗劑整體評為4分以上。▼▼▼

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「除味效能測試」則由3名氣味專家評審，將使用產品樣本24小時後放於試驗人員腋下4小時的吸墊，對比沒有使用樣本並置於試驗人員腋下4小時的吸墊，兩者的嗅覺╱氣味濃度。

測試發現全部樣本的除味效能不俗，於該項目獲4分至5分。消委會又指，要減少體味，平時多穿鬆身、通爽及透氣的衣物，讓汗液容易揮發；減少進食氣味濃烈的食物，例如咖喱、大蒜或其他辛辣食物。

若止汗劑及香體劑用後殘留在衣物形成明顯的印漬也會造成尷尬，在「紡織品殘留表現測試中」，試驗人員在施用定量的樣本30秒後，分別以1塊黑色棉質布料和1塊黑色聚酯布料抹擦腋下，然後檢視殘留於布料的印漬。當中有6款止汗劑獲得4分或以上，有1款止汗劑及1款體香劑樣本整體表現評為滿分，最平只$21。

在消委會評測11款止汗劑及香體劑中，評為高分的Dove Original Antiperspirant Deodorant，也入選了台灣好物推薦平台Mybest推薦10款人氣止汗產品排行榜，其他上榜的，也是台灣女生熱捧性價比高的止汗好物。

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選對了止汗劑及香體劑，也要用得正確才能發揮最大效用。台灣節目《醫師好辣》邀來專家分享心得，不少人出門前才用止汗劑，原來會令效果大打折扣？應該什麼時間用才可發揮效果？至於脫毛後，是否也不適宜使用止汗產品？

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