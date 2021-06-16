DONKI驚安殿堂美妝銷量10大排名　 全部$90內榜首黃金面膜保濕強

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-16 18:43

Don Don Donki（激安殿堂）自登陸香港後大受歡迎，積極開設多間分店，是不少人入手掃貨的熱門選擇。Donki貨品眾多，官網上不時更新銷量排行，公布人氣暢銷商品，對女生來說，「DONKI驚安殿堂美妝銷量排行榜」更加是逛Donki入手掃貨前必看。

Don Don Donki（激安殿堂）分店遍佈港、九、新界。（Don Don Donki）

DONKI驚安殿堂美妝銷量首10 哪款面膜最受歡迎？

日本美妝向來都受香港女生歡迎，每次遊日都一箱箱「抬」回港，自從日本大型連鎖雜貨店Don Don Donki（激安殿堂）在港登陸後，分店越開越多，掃貨也方便得多。

Donki官網不時更新銷量排行，好讓大家了解最新人氣暢銷商品；彩妝及護膚品大受歡迎，最新公布的美妝首10位人氣上榜產品，面膜類佔一半，其他日常保濕包括日本人氣面膜「毛穴撫子」也上榜，還有不同類型的萬用膏。

▼▼▼DONKI驚安殿堂不時更新銷售榜，美妝部首10全部上榜產品都是$90以下，按圖看看人氣保濕、防曬產品▼▼▼

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（資料來源：驚安之殿堂Don Don Donki）

▼▼▼同場加映：【按圖即看】《01女生》精選30款MUJI無印良品、@cosme store與DON DON DONKI驚安殿堂的夏日好物，有助對抗炎夏！（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本100円店Daiso（大創百貨）首間 「Daiso Japan」專門店今日（6月3日）登陸九龍灣，7月於筲箕灣將有第2間分店。 新店陸續新開，貨品種類更多，花多眼亂，不妨看看日本用家推選25件 Daiso 人氣美妝、收納及生活好物，鎖定目標，屆時掃貨更得心應手。（延伸閱讀）▼▼▼