台灣@cosme 2021上半年美妝大賞　化妝水第1位去粉刺濕敷急救護膚

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-17 18:44

日本@Cosme剛公布2021年美容大賞，台灣@Cosme亦公布「2021年上半年新秀賞」和美妝護膚等產品3甲名單。評選準則包括用家的評鑑，反映上榜產品好用度，愛發掘不同類型美妝護膚好物的你，不容錯過！

台灣美妝榜Cosme與日本、香港一樣，每半年度公布1次美容大賞，也成為台灣女生入手藥妝前的參考指南。(台灣@Cosme)

@Cosme 每半年度公布美容大賞，日本@Cosme 美妝大賞名單早前已公布，至於台灣@Cosme美妝大賞2021 的「上半年新秀賞」亦剛出爐。

「上半年新秀賞」是從 2020年11月1日至2021年4月30期間「上市」，約1,005件產品，以及近2萬條用家點評中選出，對於用家很高參考價值。

脫穎而出的12件上榜美妝品，包括開架品牌的SENKA專科、Za、KISS ME，亦有專櫃品牌包括YSL、SHISEIDO等，產品類型眾多，不妨參考上榜名單及用家評價，按揀選合適自己的美妝護膚好物。

▼▼▼【按圖看】台灣@cosme「2021上半年新秀賞」上榜美妝品均獲不少用家好評推薦，入手前可留意，減少購入「雷品」機會。▼▼▼

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「2021年上半年新秀賞」具參考價值之外，台灣＠Cosme 亦有「2021年網友評鑑美妝部門賞」，當中包括基礎保養、底妝與彩妝等多個類別，女生較多關注化妝水、防曬、遮瑕膏、碎粉、眉筆部門賞的頭3甲名單。

防曬第1位的開架品牌ANESSA，用家評價高效防曬力強；至於化妝水第1位的ORIGINS菇水，是用家心目中去粉刺、防暗粒的急救護膚品，配上化妝棉濕敷更有去角質效果。

【按圖看】「2021年網友評鑑美妝部門賞」的化妝水、防曬、遮瑕膏、碎粉，以及眉筆頭的3甲名單。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】日本@cosme2021上半年美容大賞 ，第3位洗面霜用家好評去黑頭出色。（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】香港@cosme 2021上半年美妝大賞，$3XX潔面膏集4功效成雙料第1。（延伸閱讀）▼▼▼

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