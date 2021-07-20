減肥｜Jennie 「最佳女友身材」瘦身6招　 不戒甜飲乳酸飲品排毒

BLACKPINK Jennie 為Calvin Klein拍攝內衣系列廣告照，Jennie毫不吝嗇地展露好身材，川字腹肌加零贅肉，網友形容為「最佳女友完美身材」。Jennie 剛出道時有少許嬰兒肥，到底是甚麼瘦身秘訣，讓她成功擺脫Baby Fat，一直維持45kg黃金比例身型？



日本Calvin Klein近日釋出Jennie最新廣告照，勻稱纖腰令人羨慕。（CalvinKlein__JP@Twitter）

Jennie擔任主角的一系列宣傳照近日發佈，貼身內衣，搭配寬鬆牛仔褲及外套的Jennie，展現姣好身材，結實的川字腹肌、加上零贅肉的纖腰，帶出健康性感美態。

▼▼▼【按圖看】Jennie為Calvin Klein及潮牌Heron Preston拍攝內衣系列廣告照，展現全身上下零贅肉完美好身材 ▼▼▼

+ 5

Jennie的身材不是一般人追求的骨感纖瘦，反而是勻稱有腰線，曲線凹凸有致。

Jennie 獲《Inquirer》票選「全球最性感女星」

163cm的Jennie，近年體重一直保持在45kg，加上成功練出腹肌，整體身型比例看來恰到好處，被不少網民稱為「完美女友身材」，今年被外國媒體《Inquirer》票選為「全球最性感女星」亞軍。

Jennie 出道時也經歷過「肉肉身型」時期，有著圓潤小臉，低下頭時會擠出雙下巴，對比起其他成員，雙腿明顯偏短及粗，當時的嬰兒肥與現時的窈窕身材有很大分別。

▼▼▼【按圖看】Jennie原來曾經歷肉肉微肥黑歷史？出道數年成功減掉嬰兒肥變45kg魔鬼身材 ▼▼▼

+ 4

吃飯前進食大量蔬果 減掉嬰兒肥



Jennie減掉嬰兒肥，她曾公開自己控制體重的瘦身秘訣。由於自己運動量大，因此在食量上不會過於限制，減肥路上也儘量以不節食、不挨餓的方式來進行。

為了讓每餐不超出熱量，Jennie會在吃飯前進食大量蔬菜或水果至約五分飽的狀態，然後才進食魚肉及澱粉質，確保有豐富營養同時可達至飽足。

嘴饞的她也自言對甜食不能抗拒，但會把吃甜點的時間控制在消化機能較快的中午時段，再搭配沙律、水果與蔬菜一起食用，從而降低熱量過度堆積的問題。

除了日常的排舞練習外，Jennie也會在空餘時間做空中瑜珈及Pilates（普拉提運動），透過伸展拉筋運動，拉伸肌肉線條，有效延伸身體曲線、訓練腰部及腹部核心。另外也可藉此改善寒背，讓身材體態變得更加好看。

▼▼▼【按圖看】Jennie瘦身6招維持45公斤螞蟻腰，嘴饞的她，愛喝一種飲料來滿足吃甜食的口感，亦有助腸蠕動及排毒，瘦身美顏？另外，她每周一杯排毒果汁也是瘦身成功關鍵。▼▼▼

+ 8

同場加映：【按圖看】梁麗翹懶人生酮法不捱餓減15磅 懶運動必做1招自動愛上行多步 ▼▼▼

+ 2

同場加映：【按圖看】莫文蔚睡前拉筋維持「筷子腿」行路秘訣可邊行邊瘦？ ▼▼▼