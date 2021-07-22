22款$100內高評分洗頭水　消委會評測Moist Diane高分兼LDK評A級

洗頭水點揀好？哪一款洗頭水不含致敏或污染物質？經評測可令頭髮更順滑、減少毛燥脫髮等洗頭水，又有邊幾款？《01女生》根據香港消委會進行檢測結果，以及日本具公信力的《LDK the beauty》報告，精選22款售價$100以內的高評分的洗頭水。



市面洗頭水產品多，該如何選擇？（pamelacheung＠instagram）

消委會評測 高評分洗頭水

香港消委會評測市面60款洗頭水，進行化學和微生物檢測，發現有38款檢出二噁烷，接近樣本的6成，二噁烷可引致眼部與呼叫吸系統不適，微量的二噁烷不足以構成健康疑慮，不過可免則免。另外，不少人會按自己喜歡的氣味購 買洗護產品，不過香料及可致敏香料成分是常見於個人護理用品的致敏原，接觸後常見反應是刺激皮膚，可能引致紅疹

是次檢測的洗頭水樣本，每瓶零售價約 由$45至$390，若以每10毫升/克大約零售價計，則由$0.64至$15.5，相差逾23倍。而當中有20支獲總評5分而售價只須$100以下。

▼▼▼按圖看：消委會評測洗頭水，獲最高分且$100以下共有20款 ，包括LUX、多芬、L'OREAL等，部份高分洗頭水只售$35.9／700ml，性價比高（產品價錢更新至2021年7月）▼▼▼

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Moist Diane在港有售。（moist_diane_taiwan＠instagram）

《LDK the beauty》也曾實測20款洗頭水，根據髮絲呈現效果、成分與使用感，由日本著名髮型師評級，分A、B、C，3個等級。

LDK 評測A級洗頭水 3款在港有售

日本LDK評測的洗頭水，在港沒有官方銷售點，但當中4款產品獲A級的洗頭水，有3款在港均有出售，在@Cosme Store、萬寧都能找到，日本品牌HIMAWARI與Moist Diane，在增加頭髮光澤度、撫平毛燥髮絲，以及髮質變得容易梳理等多方面獲好評，零售價均$100 以下，性價比高。

▼▼▼按圖看：LDK 實測市面上20款洗頭水，部份在港有售，有2款$100以下，性價比高（產品價錢更新至2021年7月）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：消委會評測60款洗頭水，發現逾7成均有二噁烷、致敏成分等，當中有16款不含污染物或致敏物。以是是16款安全洗頭水名單▼▼▼

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▼▼▼同場加映：《01女生》按香港消委會進行檢測結果評分，以及日本具公信力的《LDK the beauty》報告，整合15款$250以下高評分的保濕面霜▼▼▼