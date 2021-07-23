護髮｜3步驟急救毛躁頭髮5分鐘即變順滑　風筒、直髮夾人氣推介

頭髮毛躁難打理，潮濕又乾燥日子，頭髮總是變得毛燥，加上毫無光澤感更顯髮質差，大大影響造型。想在短時間內告別毛躁頭髮，不妨一試兩招急救方法，瞬間撫平惱人毛燥，還原順滑秀髮。



在潮濕又乾燥的日子，頭髮總是變得毛燥，加上毫無光澤感更顯髮質差，大大影響造型。（misselvani@Instagram）

第一招：利用風筒及直髮夾



日本髮型師渡邊義明於社交平台分享快速解決毛躁髮絲的方法，他指每當遇上潮濕日子或雨季，頭髮容易變得雜亂、不易梳理，如果你是天生自然捲，毛躁問題更見嚴重。要即時急救秀髮，可以使用風筒及直髮夾來整理髮絲。

風筒由髮根順吹 緊記關鍵：少量多次方式

首先塗上髮油或抗熱產品，然後手抓住髮絲朝外，風筒由髮根開始順著吹乾抓起的髮量不要太厚，緊記要以少量多次的方式一束束吹順，確保每根頭髮都能被吹順，同時令內外髮絲徹底吹乾透。

然後，把頭髮分層，使用直髮夾將髮絲夾出光澤度，由內側髮絲開始由上往下夾，中間部分可以多夾幾次，務求造出髮廊級直髮效果。只需5分鐘，頭髮即時變得順滑、貼服有光澤。

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即時撫平毛躁頭髮： 6款人氣風筒、直髮夾推介



撫平毛躁頭髮，不能忽略工具的重要性。風筒與直髮夾能令頭髮維持適當含水量，減低頭髮折斷丶毛躁問題出現，保持髮絲光滑柔順。

Dyson新推全新抗毛躁風嘴，搭配皇牌風筒使用，無需高溫即可隱藏毛躁亂髮，更可保護頭髮免受過熱損傷，實用性高。好評極佳的Philips直髮器有效去除靜電，撫平毛燥、飛散髮絲，在造型時就更得心應手。

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第二招：15分鐘居家焗油



若時間夠充裕，可在家進行快速版深層焗油。通過焗油護理，有效修護受損毛鱗片表面，撫平毛躁髮絲，更能補充頭髮營養，令髮質更健康。

焗油時選擇滋潤度高的髮膜，塗均髮絲後再用扭乾的熱毛巾包緊頭部，15分鐘後再以洗頭水洗走髮膜，可沖洗兩至三次確保徹底沖淨。抹乾頭髮後，在半乾濕髮的狀態下，多加一個步驟，便可令柔髮效果更明顯。

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若時間夠充裕，可在家來個簡易版深層焗油，通過焗油護理，有效修護受損毛鱗片表面，撫平毛躁髮絲。（m_kayoung@Instagram）

編輯推薦 10款抗毛躁洗髮護髮產品



改善頭髮毛躁，要多加注意日常護理。洗髮時要選擇修復力高、保濕力強的洗髮水及護髮素，洗髮後切忌自然風乾，否則會令頭髮更易起毛躁。

護髮產品則要挑擇清爽不黏膩的質地，只塗於髮中至髮尾位置，這樣護理出來的頭髮才會輕盈柔順。《01女生》編輯部精選了10款抗毛躁洗髮護髮產品，均專為受損髮絲而設，有效撫平毛燥、改善分岔，讓秀髮恢復亮麗光澤。

日常洗髮後切忌自然風乾，否則會令頭髮更易起毛躁。（lurehsu@Instagram）

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