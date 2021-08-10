減肥停滯期自我檢測　台醫168斷食加強版　打破習慣才能繼續瘦？

【減肥】「體重為何不下降？」、「是否遇上減肥停滯期？」、「減肥停滯期為何出現？」相信是減肥女生心中的問號。但先別焦急，減肥停滯期或是減肥成功的象徵，《01女生》就減肥停滯期諮詢澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel），為減肥人仕解答減肥停滯期的問題，另外又有甚麼方法可突破？



減肥遇上停滯期可怎解決？（i yunmai / unsplash）

體重一直不下降=減肥停滯期？5條問題自我檢測

減肥時，人人都非常急於看到成果，開始數星期發現體重不下降便開始懷疑是否出現了停滯期，陳曼婷指：「基本上體重減多於6-8kg的人士才會遇上停滯期。」別把都怪在停滯期上，陳曼婷建議就以下數點去分辨自己是否遇上停滯期。

▼▼▼按圖看：如何得知自己遇上「減肥停滯期」？抑或是不適合的減肥方法才令體重不下降？澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）提供5條問題自我檢測▼▼▼

+ 6

陳曼婷指：「當熱量赤字了一段時間後，身體便會啟動應變機制，降低基礎代謝率及增加食物吸收，過往物資沒有今天富裕時，這是一個幫助人類度過飢荒、賴以維生的自然保護手段，但現今卻成了減肥人仕不得不面對的『停滯期效應』。」

換句話說，因成功減重，身體才會出現停滯期。

營養師陳曼婷指要突破減肥停滯期先要改變習慣。 (nwuuu@instagram)

改變習慣有助提早突破減肥停滯期 台醫建議2招懶人減肥法

營養師陳曼婷指減肥停滯期是無可避免的，但同時是可以解決得到：「只要發現情況後，及早改變減重策略，即可以重新掌握節奏。」陳曼婷建議從打破「慣性」着手：原本只做重訓或HIIT的可以加入有氧運動，如跑步或有氧舞蹈等；飲食上可以改變飲食配搭，嘗試素食的高蛋白餐單，如鷹咀豆、果仁、種籽等，減低總脂肪攝取；或者改變飲食架構，一天五小餐的飲食法。

（突破停滯期）快則1-2周，慢則1-3個月都會自動消失，最重要是堅持。 澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）

台灣醫生宋晏仁早前在「綜口味娛樂」分享2招懶人減肥法。（綜口味娛樂＠Youtube）

台灣減磅醫生宋晏仁曾經胖到92公斤，為了健康，且自覺身為醫生，要給患者榜樣，6個月內瘦了近20公斤，還成功沒有復胖；他曾接受台灣Youtube頻道「綜口味娛樂」訪問分享自己採用211餐盤法並配合168斷食法成功減重。

▼▼▼按圖看看宋晏仁醫生168斷食法 + 211餐盤的減肥方法，如何半年減20公斤不復胖，內附醫生減肥飲食時間表▼▼▼

+ 1

如何利用「斷食」突破停滯期？

宋晏仁醫生也分享一個打破減肥停滯期的方法——「加長斷食時間」，如2天的「204」（斷食20小時，4小時進食）或「222」（斷食22小時，2小時進食），有機會突破停滯期，營養師也同意是其中一種調整方法。

然而，大家聽到加長斷食時間便會卻步，宋醫生指，其實很簡單，找周末與朋友放縱大吃一晚，如晚上6點吃到10點，第2天睡到傍晚才吃晚餐便能達成。

斷食可助突破減肥停滯期。（Shuenz Hsu / unsplash）

陳曼婷則提醒，胃酸過多、脾胃虛弱糖尿病人以及空腹血糖異常人士都不建議採用斷食法，因為前者容易引起胃酸倒流、胃炎甚至胃潰瘍問題，後者會因血糖關係容易出現低血糖症狀，嚴重可危及性命：「最主要是調整心態，不要輕易放棄，浪費自己過去的努力；以個人經驗，只要每週周監督進度、適時調整飲食方向，一般便可突破停滯期。」

▼▼▼同場加映：45歲的林心如初出道時以22寸小蠻腰見稱，事隔20多年，即使已為人母，身形亦變化不大；林心如減肥方法與餐單，原來離不開「3分靠運動，7分靠飲食」▼▼▼

+ 16

▼▼▼同場加映： 48歲的鄭秀文（Sammi）身形從未受歲月、新陳代謝等因素影響，就連梁漢文（Edmond）都向鄭秀文（Sammi）減肥餐單偷師，跟足7日，減6磅，營養師對此有什麼意見？哪些方法較好 ？▼▼▼