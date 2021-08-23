護膚｜6招告別油光滿面　用面油紙是大忌　塗化妝水也有特定手勢?

【護膚｜控油】油脂分泌旺盛幾乎是大部份女生面對的困擾，滿面油光感到尷尬之餘亦容易誘發暗瘡。日本美容師建議可進行額外控油護理，如縮短潔面時間、以特定方法使用化妝水等，都有助告別過多的臉部油脂。



【護膚｜控油】滿面油光感到尷尬之餘亦容易誘發暗瘡；日本美容師Coco分享皮膚出油4大成因以及改善方法，極具參考價值。(laneige_kr@Instagram)

除了酷熱天氣影響，不良的生活習慣亦會導致臉部出油，需要徹底戒掉習慣改善。此外，若不做好控油護理，任由皮膚持續異常出油，容易堵塞毛孔，令皮膚狀態變得不穩，甚至增加發炎、生暗瘡機會；油脂長期依附於臉部，皮膚亦容易暗沉顯臉黃。

皮膚出油4大成因

日本美容師Coco在YouTube頻道拆解皮膚出油的成因，指紫外線是源頭之一，但平日睡眠不足、過量攝取白飯、白麵包、蛋糕等高GI食物都會令皮膚油脂分泌過剩。想令皮膚回復健康狀態，減少出油，每日塗防曬阻隔紫外線以外，必要維持充足休息及避免進食過多升糖指數高的食物，油份攝取亦需減少。

▼▼▼【按圖看】日本美容師Coco拆解皮膚出油4大成因，原來飲食也有影響？▼▼▼

6大方法擊退臉部油脂 「特定手勢」用化妝水加倍控油？

注重平日護膚清潔亦是重要的一環，不過凡事需適可而止，潔面次數和時間過多也會令皮膚變乾，當底層完全沒有油脂保護時，肌膚會釋放出「需要出油」的錯誤訊息，加劇出油情況；潔面時只需用清水或成份溫和的洗面奶配合溫水在臉上輕力搓揉，整個過程約15秒即可。日本美容師Coco更提到，可在潔面後使用帶控油成份的化妝水，並在特別容易出油的部位再次塗上化妝水同時輕力按壓，令其完全滲透於肌膚內。

【護膚｜控油】潔面次數和時間過多會讓肌膚釋放出「需要出油」的錯誤訊息，建議潔面時間約15秒即可。(laneige_kr@Instagram)

化妝後如何正確吸油？

若化妝後想印走臉上油脂，需避免使用面油紙，不然會連同皮膚水份也被抽乾，會令皮膚自動分泌更多油份，容易出現「愈吸愈油」的情況。正確吸走面油方法，應該以紙巾在出油位置輕壓；另外，亦可在臉上輕拍一層碎粉，不但能吸走油脂，更帶一層柔膚效果，妝容亦變細緻。

▼▼▼大部份女生都愛用面油紙吸油，但原來會愈吸愈乾？【按圖看】6招擊退臉部油脂▼▼▼

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日本美容師Coco提醒，選用化妝水和碎粉時需注意其成份或質地，建議化妝水可選用含杏仁酸、水楊酸等成份，而碎粉則以輕薄高透氣為主。編輯精選出以下10款化妝水及碎粉，有助解決肌膚繁密出油現象，可作參考之用。

▼▼▼【按圖看】▼▼▼編輯推介10款控油化妝水與透薄碎粉，減少油脂分泌同時修飾瑕疵？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜碎粉如何正確使用？首要要注意碎粉份量，拿取過多份量隨時會造成「粉樣」、妝容不貼服，亦有機會變乾，令細紋浮現。按圖看4個碎粉使用小貼士，局部使用效果更佳？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜防曬除了避免肌膚曬黑、曬傷致脫皮紅腫外，更有助對抗因紫外線引起的肌膚老化，如皺紋及色斑。編輯精選10款防曬好物，還有Laura Mercier、Shu uemura、LANEIGE、Aveda等女生熱愛的品牌。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜台灣美妝專家Kelvin在個人YouTube頻道分享清粉刺心得，他表示粉刺是無法一勞永逸永久清走，因此每日的清潔步驟十分重要，先清潔肌膚再用護膚品清走粉刺。原來粉刺也有「黑白之分」？美妝專家Kelvin老師分享了6個清粉刺好物，快來看看有哪些？▼▼▼