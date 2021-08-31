10款$100以下高分護手霜　NIVEA獲消委會評4星　KOSE奪LDK A+評級

護手霜｜自新冠肺炎疫情以來，人人勤洗手消毒，易令雙手變得乾燥，一支有效保濕的護手霜也是不可缺少。《01女生》根據香港消委會評測結果，以及日本具公信力的《LDK the beauty》報告，綜合出10款售價$100以下的高評分的護手霜。



消委會及LDK評測保濕度高分護手霜。（ikigaistore99＠Instagram）

消委會評測 5款$100以下保濕高分護手霜

香港消委會曾評測市面13款香港本地有售的護手霜，零售價由$24至$210，以「保濕效能」為準則，測試試驗者連續2星期使用樣本後，再測試皮膚角質層的水分是否有所增加，當中有8款護手霜在保濕力測試中，獲得4分或4.5的高分，而$100以下的高分護手霜更有5款，例如是獲得4分高評分的NIVEA也不過是$24/75ml，可見保濕功效不一定與貨品價錢有關，平價護手霜一樣有出色保濕功效。

▼▼▼按圖看：消委會評測護手霜，獲最高分且$100以下共有5款，包括NIVEA、AVENE等為人所知的品牌，哪一款性價比較高？（產品價錢更新至2021年8月）▼▼▼

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LDK評測A級護手霜$35有交易

日本《LDK the beauty》也曾實測市面20款1000日元（約HK$70）以下的護手霜，以產品的保濕力、耐溫水性、使用感及成分4大範疇去比較這些產品的表現，並以A+至D級評分。

高分護手霜中除了有出色的保濕力外，有些更具有功能性，像是保濕力被LDK 評為A級的Yu-Skin護手霜同時含有維生素E和甘草次酸，有消炎成分。另外，Kose Coenrich Medicated系列更有2支護手霜入榜，「Extra Guard」以10秒鐘後快速滲透獲得推薦，而「Whitening」則在實測中的4大範疇都奪得A級好評，既可美白又能保濕，即使在35度的熱水中沖洗，仍能保持80-90%的水份，絕對是護手霜的性價比之選。

▼▼▼按圖看：LDK 實測市面上20款護手霜，當中5支被評A級或以上性價比甚高，入手前不妨參考一下（產品價錢更新至2021年8月）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：消委會評測60款洗頭水，發現逾7成均有二噁烷、致敏成分等，當中有16款不含污染物或致敏物。以是是16款安全洗頭水名單▼▼▼

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▼▼▼同場加映：《01女生》按香港消委會進行檢測結果評分，以及日本具公信力的《LDK the beauty》報告，整合15款$250以下高評分的保濕面霜▼▼▼