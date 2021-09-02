暗瘡｜皮膚科醫生教5個擠暗瘡正確方法　預防發炎留疤要限時30秒?

暗瘡總是反反覆覆的出現？想快速清除暗瘡不留疤又有何方法？外國皮膚科醫生Dr Pimple Popper曾分享「5個擠暗瘡正確方法」，只需要用對工具、正確判斷暗瘡的成熟程度，再把握「黃金30秒」，暗瘡也並非擠不得。想避免擠暗瘡後留疤、紅腫，不妨一試以下解決方法！



5個擠暗瘡正確方法，助你針對解決惱人的暗瘡。(bfstar.co.kr)

暗瘡有礙觀瞻，時間一久在臉上造成色素沉澱、形成暗瘡印；毛孔亦會因暗瘡問題而變得粗大。要解決暗瘡問題，除了可使用含有水楊酸成份的產品，來去除老化角質、鎮靜消炎外，只要「時機成熟」也可直接擠掉暗瘡處理。

5個擠暗瘡正確方法 把握黃金30秒是重點？

想「擠暗瘡」不傷皮膚留下疤痕，了解「5個擠暗瘡正確方法」，才可有效解決惱人的暗瘡不留痕。外國皮膚科醫生Dr Pimple Popper在YouTube坐擁超過700萬的追蹤者，不時分享改善石頭瘡、黑頭、粉刺的方法獲得不少讚好。

在擠暗瘡之前可先進行熱敷，令皮膚角質層軟化，打開毛孔。(innisfreeofficial@IG)

早前，Dr Pimple Popper與網民分享了「擠暗瘡」5個正確方法的影片，她在片中提到不少人看見臉上出現暗瘡便動手用力擠壓，但其實要先待暗瘡成熟，看見明顯膿頭才可擠壓，否則過度亂擠暗瘡，反而會令皮膚進一步發炎、紅腫；此外，她還建議可先用蒸氣機蒸面、在暗瘡位置上熱敷，令皮膚軟化、打開毛孔，令擠暗瘡時可以更順利乾淨。

此外，擠暗瘡其中重要一點是要把握「黃金30秒」時間，若然擠壓時間過長，很大機會增加暗瘡發炎、留下疤痕的機會。而除了用手以外，使用暗瘡針也可令擠壓力度更平均，成功擠壓暗瘡濃頭後，後續的護理也不可缺少，要塗上「這類」產品才可防止細菌感染發炎？

▼▼▼【按圖看】「5個擠暗瘡正確方法」，先蒸面令毛孔擴張會更易擠膿頭，善用ＯＯ型暗瘡處理工具會更佳，讓擠壓的力度平均分散不易紅腫？▼▼▼

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6招急救石頭瘡簡易方法

暗瘡難對付，要解決沒有膿頭的石頭瘡，比起暗瘡更是難上加難。想要短時間解決石頭瘡，有以下「6招石頭瘡急救方法」，不但有助減低惡化機會，以免皮膚消炎難癒，甚至形成難以消除的疤痕。

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