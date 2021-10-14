美白｜10款人氣美白精華最平$100以內　記者實測開架品牌有驚喜

美白｜膚色不均，加上常戴口罩，皮膚不爭氣，粒粒不斷，針清、去印無限輪迴，有美白效果，不少人不停試新產品；網絡上經常有分享美白去印方法，忍不住想試？ 除了要勇氣，試新產品要留意什麼？以免傷了皮膚手尾長。



Dermacept C10 對抗初熟，改善初期色斑、膚色暗啞、毛孔粗大、泛油及暗瘡等現象。（林珈希攝）

網路人氣美白去印方法 記者實測

網上有不少美白去印方法 ，其中網上熱傳的包括日本的Dermacept C真皮營養修護，在網絡評論不少，由日本紅到香港，像是Coffee 林芊妤也推真皮營養液，指已用指空瓶，覺得其保濕與淡化暗瘡印功效很好；產品主打8大功效：快速效淡斑、減淡皺紋、緊緻肌膚、鎖水補濕、改善粗糙、均勻亮肌、高效抗氧及平衡油脂，因而決定大手投資，購入「Dermacept C10 - 10%純維他命C真皮營養液」，令筆者十分好奇功效是否真實，決心一試。

▼▼▼【按圖看】許多香港Youtuber都推薦Dermacept美白精華 ，另記者進行3星期實測，第2星期已見效果，看看更多用後感與價錢▼▼▼

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每天按肌膚狀況使用去角質或保濕化妝水後，便塗上3-4滴Dermacept C10，最後以保濕Gel鎖水，使用感良好，清爽不黏膩。Dermacept C10呈現淡黃色，流動性高，開始有些油感，但吸引非常快，沒想到2星期已看到去印效果，平衡油脂，也沒有刺激暗瘡生長，最令筆者滿意是，在水上活動頻頻的日子，膚色沒有變得暗啞，且增光澤感，如果要找個缺點便是價錢，但如果能一支改善肌膚問題，相信女生都願意投資。

美白精華加化妝水可以自製出去印面膜。（林珈希攝）

自製平價去印方法：化妝水＋美白精華

$700一支美白精華其非人人願意花這筆錢，筆者在讀書年代曾在網絡上看過一些美容達人介紹用常用的美白精華，加爽膚水便是一個不錯的去印方法，因此筆者選用了樂敦CC美白淡斑維C美容液，美容液曾拿下@Cosme第一名，其含有高純度維他命C、維他命E，有效抑制黑色素的沉澱、預防皮膚斑點，同時滋潤淡化、預防暗瘡，而且其價格親民，大量使用也不心疼；另外，薏仁化妝水主要成分是薏仁提取物，沒添加任何的人工色素和香料，有補水和美白功效，而且$50便可有一支500ml的保濕化妝水，是超平價之選。

日本女生大讚用薏仁化妝水濕敷不肉痛。（lipscosme.com）

用法，只需在色素沉澱位置塗上美白精華，然後敷上濕透化妝水的化妝棉，濕敷30分鐘，實試約2星期便可見到暗瘡印減退一半，但光澤感顯現不比使用精華好。

▼▼▼【按圖看】如果想嘗試平價的去痘印秘方，記者也曾試過樂敦CC美白淡斑維C美容液配 I-mju日本薏仁化妝水濕敷，實試約2星期便可見到暗瘡印減退一半。▼▼▼

眾所周知，如果肌膚容易長暗瘡、暗粒，都不宜使用美白產品，為免刺激皮膚，許多暗瘡肌的女生都要在美白去印與去暗瘡作選擇，以上2個美白方法都沒有致痘狀況出現，暗瘡肌女生不妨按自己需要、預算一試。

▼▼▼【按圖看】除了Dermacept，還有不同品牌的美白產品獲不同好評，如樂敦CC美白淡斑維C美容液曾拿下@Cosme第一名，而且不用百元便可入手，即看更多人氣美白精華推介▼▼▼

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