減肥｜綠茶結合4大配方消腫減肚腩　綠茶加肉桂粉減下半身肥胖？

減肥消腫｜綠茶配合不同藥材，可針對身體不同部位減肥消腫，如配上荷葉，可針對水腫型肥胖；加上洛神，則可針對有肚腩肥胖身型，特別適合久坐辦工室與長期壓力大的上班一族飲用。不過，中醫師也提醒，有一類人或不適合，飲用時要格外小心。
茶可利尿去水腫，茶多酚則可降糖、降脂防止血栓，降脂，預防高血壓，而綠茶的茶多酚含量最高。
秋會更易發胖 一天宜兩杯綠茶
台灣中醫師「77老大」指出，人的體重會因季節而改變，入秋食慾增，身體也會因溫度下降而更易積聚脂肪，所以秋天易發胖。
他分享，入秋可以不藥材加入綠茶，一天2杯，便可針對身體不同部位減肥。如綠茶配上荷葉，可去水腫；綠茶配上洛神，可解決因久坐或因壓力而造成的腹部肥胖；綠茶加上何首烏，則可解決下身肥胖等等。不過，他就提醒，腸胃不好的人，不要空腹飲用。
▼▼▼點擊看綠茶減肥法：水腫、肚腩、下半身肥胖飲法不同？▼▼▼
+4
▼▼▼同場加映：點擊看Coffee林芊妤5個變美生活小習慣 每天飲暖水、食菜就是無痛變美秘訣？▼▼▼
+6
▼▼▼同場加映：減肥｜5個「懶人減糖法則」澱粉少吃3成 選低升糖水果免致肥陷阱|點擊看「懶人減糖法」挑戰：水果也會致肥必選低升糖水果 漱口可戒口癮？▼▼▼
+6
▼▼▼同場加映：減肥｜陳倩揚茶餐廳吃不胖3大貼士 茶記/壽司/炸雞卡路里逐一睇｜點擊看陳倩揚「茶餐廳減肥貼士」▼▼▼
+2
▼▼▼「7號餐減肥法」10日只吃糙米飯 營養師：不捱餓減磅呢類人不宜｜點擊看「7號餐減肥法」餐單：10日只吃糙米飯▼▼▼
+8
▼▼▼同場加映：梁麗翹懶人生酮法不捱餓減15磅 懶運動必做1招自動愛上行多步｜點擊看梁麗翹「懶人運動法」的3大貼士▼▼▼
+2
戀講嘢｜男友一腳踏3船還可忍不分手？ 5招避免成為「渣男磁石」尚氣｜陳法拉老公為《尚氣》呷醋 美滿婚姻在於會互相道歉？限時減價｜Francfranc / MUJI減價低至3折 精選20件抵買秋冬好物唇膏｜嘴唇暗黑有救3步護理小貼士：塗潤唇膏前最易做漏一件事...Lily Collins結婚嫁大6歲導演 山林中披復古婚紗：童話成了永遠