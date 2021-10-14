轉季護膚｜10款好用日霜推介：OLAY最抵買　早上美白效果更佳？

轉季護膚｜不是所有護膚品一年四季也適用，夏季需控油，冬季重鎖水。轉季令皮膚了負擔加重，更易亁燥與敏感，使用day cream日霜，防曬同時保濕，是秋冬護膚不錯的選擇。



轉季護膚｜Innisfree的櫻花日霜與Charlotte Tilbury的王牌Magic Cream，防曬保濕外，提亮膚色與亮澤度，塗後似化了底妝，減少化妝步驟，也即減輕皮膚負擔。（innisfreeofficial@IG）

10款好用日霜推介：OLAY性格高 Magic Cream似化底妝？

由夏入秋，護膚品也要換一套，才能切合肌膚需要。於很多人而言，夏季重防曬控油，較滋潤的護膚品則會留待晚上使用；但台灣皮膚科醫生莊醫師在Youtube頻道分享，防曬不論四季都需要，而早上的肌膚保養主要是保護肌膚，如防曬、抗氧化、抗發炎等產品，而使含維他命C的產品，美白效果會更明顯，可見早上的護膚程序也絕不能馬虎。

以下集台灣美妝網站Urcosme與mybest的用家評價，推介10款好用日霜，當中以OLAY防曬鎖水日霜「性價比」最高，150毫升裝只售86元；另外，Innisfree的櫻花日霜與Charlotte Tilbury的王牌Magic Cream，防曬保濕外，提亮膚色，塗後似化了底妝，減少化妝步驟，減輕皮膚負擔。

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