2021聖誕禮物｜聖誕化妝護膚套裝　限量版Dior、SHISEIDO性價比高

聖誕禮物｜聖誕節氣氛愈來愈濃，各大美妝品牌已陸續率先推出聖誕化妝及護膚套裝。適逄第二期的消費券剛派出，不妨趁這次機會入手抵用又美觀的聖誕套裝，用作自用或當聖誕禮物也可。以下《01女生》編輯精選出多款「2021年聖誕化妝及護膚套裝」優惠名單，愛美的大家千萬不要錯過。



Dior每年推出的聖誕化妝套裝總是令人眼前一亮。Dior Écrin Couture Iconic Makeup Colors 聖誕珍藏版彩妝組合｜售價：HK$1,000 （DIOR)

精選30款實用唯美「2021年聖誕美妝套裝」（持續更新）

疫情至今仍需戴口罩，雖然不少女生已習慣化淡妝出門，但一年一度的聖誕節還是要隆重看待。當大家與情人和閨密約會時，化上一個精緻又高雅的妝容，噴上獨特的香水，定能為聖誕節增添額外的美麗回憶。想眼妝化得自然又顯色度高、容易暈染不顯眼髒，不妨可小牛試刀入手「2021年聖誕美妝套裝」，如：NARS、MAKE UP FOR EVER、YSL、LAURA MERCIER和Dior等各大品牌推出的限量珍藏的套妝，由眼影、唇膏、打底霜和化妝掃套妝也有，化妝新手也只需一套就可化出聖誕約會美妝，相信包裝精美又實用的彩妝套裝自用或送禮一樣適合不過。

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精選17款人氣限量「2021年聖誕護膚套裝」 （持續更新）

SHISEIDO每年推出的聖誕限定套裝，包裝都是非常的精美，性價比高。(SHISEIDO)

要化出完美妝容，又怎少得滑嫩無瑕的美肌 ?轉季天氣正好入手新一批的護膚品來急救養膚，各大品牌除了推出聖誕美妝套妝之外，亦陸續推出抵買的人氣護膚套裝，以下《01女生》編輯便精選17款熱賣的「2021年聖誕護膚套裝」推薦名單。想從根本入手，養出好皮膚的你，便需要快快入手了。

【按圖看】《01女生》編輯精選17款妨間大推好用的人氣「2021年聖誕護膚套裝」名單！▼▼▼

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同場加映：【按圖看】聖誕禮物2021｜除了CHANEL、Guerlain首度推出聖誕倒數月曆外，一如既往吸引的Jo Malone London、Diptyque、Dior等都公有了價錢與發售日，看看今年又甚麼驚喜▼▼▼

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同場加映：【按圖看】2021年胭脂新品推薦：NARS限量新胭脂組合勢成搶手美妝好物？Hourglass雲石包裝時尚吸睛。▼▼▼