減肥｜吳千語減肚腩操　每日5分鐘　9招躺平床上也可練腹肌

【減肥】吳千語不時在社交平台分享泳衣與短身服裝照，大曬小蠻腰和腹肌；近日更拍攝短片分享腹部運動練習，每日只需5分鐘，即可減走腰間贅肉，趕走肚腩。



【減肥】吳千語近日在社交平台分享腹部運動練習短片，每日只需5分鐘，即可減走腰間贅肉。(karena_ngs@Instagram)

吳千語纖腰秘訣 每日5分鐘減肚腩

吳千語身形苗條，身上絲毫沒有贅肉，除了積極控制飲食，勤做瑜伽保養，秘訣更在於每日都會抽5分鐘進行腹部運動，訓練腹部肌肉。吳千語拍攝短片公開9個簡易動作，每個動作做10次至20次，即使家中沒有瑜伽墊，也可於床上做到，輕鬆減肚腩，甚至練成腹肌。

【動作1】交替坐起



【減肥】先平躺於床上，仰臥坐起，及後身體向左側轉，完成後重複動作，向右側轉身，左右交替共10次。（吳千語小紅書截圖）

【動作2】雨刷式



【減肥】雙手平貼於床，雙腿合實並彎曲，如雨刷一樣右左來回10次，訓練腹部及臀大肌。（吳千語小紅書截圖）

【動作3】蝴蝶式捲曲



【減肥】雙手垂直放身上，腳掌相對合實，慢慢捲起上半身，重複動作10次。（吳千語小紅書截圖）

▼▼▼【按圖看】吳千語簡易腹肌操其他動作，每日5分鐘即可減肚腩練出腹肌。▼▼▼

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