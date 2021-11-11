四環素治暗瘡 | 抗生素治療暗瘡有用？四環素2大功效及副作用分析

四環素治暗瘡 |長戴口罩容易形成口罩肌，暗粒粉刺頻生更誘發難纏的暗瘡肌。坊間不少人想一勞永逸解決暗瘡肌，便以較進取的「A酸」去解決，但亦有不少人選擇以較溫和的「四環素」去醫治暗瘡，但屬於抗生素類的四環素，治療暗瘡真的有用嗎？《01女生》諮詢皮膚科醫生，整理四環素的2大功效及4大副作用分析，解答箇中疑難。



皮膚積聚過多的老廢角質，毛孔容易閉塞而產生黑頭粉刺。若處理不當更會造成皮膚發炎，形成暗瘡。初期形成的暗瘡，或能透過含消炎作用的暗瘡產品或勤做果酸、用洗面產品清潔皮膚去解決。但想解決反覆長暗瘡的問題，以上方法或許不太有用。

四環素治暗瘡 |表皮角質過厚，造成毛囊閉塞，形成暗瘡問題，但想解決暗瘡問題，進食四環素又有沒有用處？《女神降臨》劇照

四環素2大功效及副作用分析 較溫和調節免疫系統對抗發炎？

現時坊間不少人以四環素治暗瘡，雖然有人較進取選擇口服「A 酸」，令皮膚皮脂腺收縮，皮脂分泌顯著減少，從而達到治理暗瘡問題，但相對亦較多副作用。想溫和地解決暗瘡，服用抗生素之一的四環素治暗瘡，是不少人的首選。

四環素治暗瘡 |想解決反覆出現的暗瘡問題。利用四環素治暗瘡是真的有效？，choimong1357@IG)

當中四環素一般用來治療多種細菌的感染，如暗瘡、玫瑰斑和預防瘧疾等。就此《01女生》便諮詢皮膚科陳俊彥醫生的專業意見，分析四環素治療暗瘡最主要的2大功效，拆解四環素如何令反覆出現的暗瘡得以解決。

陳醫生專業意見指出利用四環素治暗瘡主要功效是調節個人免疫系統，對抗發炎，達至殺菌的功效來減少長暗瘡；而服食四環素的副作用亦相對溫和或較少出現，如：有機會增加腸胃道刺激，或會出現便秘或輕微肚瀉、對於光較為敏感，所以陳醫生亦建議服食四環素後，要減少曬太陽等。不過，副作用因人而異，陳醫生建議應諮詢相關專業人士，而孕婦、哺乳婦女與8歲以下兒童禁止服用。

【按圖看】專業皮膚科醫生陳俊彥拆解四環素治暗瘡2大功效，是因調節個人免疫系統達消炎效果？4大副作用不是必然發生？▼▼▼

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