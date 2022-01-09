保濕面霜｜實測6大開架品牌　專櫃貴婦護膚品低敏滋潤$300內入手

在冬天面對迎面而來的低溫、乾空氣攻擊也讓我們的皮膚招架不住！秋冬保養你都習慣選擇怎麼樣的保濕單品呢？或許有多數小資女跟儂編一樣，偏好在開架美妝店內挖寶！這次【神儂實驗室】便要帶著大家實際走入日系開架美妝店，尋獲連日本女生也愛不釋手的「高CP值保濕霜」！敏感肌、混油肌膚都能花小錢找到真命天菜！



混油肌的保濕穩定器

1. freeplus 保濕水感霜

可能絕大多數人對於freeplus家的洗面乳比較熟悉，但事實上堅持低敏、無添加的它，在保濕霜品項的表現上也讓人驚豔！這款水感霜屬於水凝凍的質地，觸感輕盈但潤澤感很夠，一點點就有超強的延展力，重點是保濕的續航力很足，很適合害怕油膩、黏膩的混油肌膚作為選擇。

冬天乾澀脫皮一罐搞定

2. SANA 豆乳美肌極緻保濕啫喱

不喜歡霜狀質地油呼呼的觸感，卻又追求連毛細孔都能被包覆的高潤澤度，那麼儂編很推薦你試試這款豆乳濃厚高保濕乳霜！SANA豆乳系列一直以來都是港日兩地秋冬頻頻熱賣的明星商品，不只是價格實惠、保濕力大碗滿意，儂編最喜歡的是它那猶如水果凍般的質地觸感，即使是在夏天使用都不會覺得厚重悶膩。

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敏弱肌也安心的呵護

3. 雪肌精 CLEAR WELLNESS Whipped Shield Cream

再來介紹這款，則是儂編前陣子的私心愛寵！每天要試各式各樣的彩妝、面膜品項，常常都會搞的肌膚敏感又容易乾澀，這時儂編就會拿出這款雪肌精主打低敏感的Whipped Shield Cream！不只是溫和無添加的成分讓人很安心，它厚實的包覆感更不輸許多專櫃明星保濕霜，且潤澤度剛好、夏天使用不起悶痘，是日系市場中不可錯過的隱藏版好物。

四季零地雷的冠軍霜

4. Curel 深層高效保濕面霜

如果你是喜歡到處旅行的女孩，那麼盥洗包內絕對要隨身攜帶這款Curel潤浸保濕深層乳霜！它最吸引儂編的地方，就是吸收快、潤而不油的觸感，且沒有過重的香氣，使用起來輕盈、舒適不會與其他保養、彩妝打架，不論是去哪個氣候的國家、地區，甚至天氣忽冷忽熱，有了它肌膚狀況都會很穩定！

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媲美貴婦牌的爆水感

5. 肌研 濃極潤黃金修護睡眠面霜

屬於極乾性肌膚，甚至邁入熟齡的妳，想要找一款天天用也不心疼的高CP值保濕霜，那麼可以從它下手！肌研極潤系列，向來在日本被當地人視為「國民貴婦保養」，原因在於它成分中蘊含了面膜、精華、化妝水等五大保養步驟的滋養與保濕度，因此只要一瓶就能補足肌膚所有乾澀狀況！有著乾燥、脫皮問困擾的你，當然不可以錯過它。

內行人才懂買的寶藏

6. SOFINA iP盈潤美容凝露（柔嫩型）

SOFINA不只有妝前產品深受消費者喜愛，在這兩年間驚喜上市的iP土台美容液家族，更成為日本頻頻缺貨的搶手款！從日本代購紅進香港的iP系列中，更貼心地依照不同膚質的需求推出多款保濕霜品項，其中儂編最喜歡的是這款柔嫩型盈潤美容凝露，奶油狀的質地好推抹、吸收快，水潤不油膩的使用感受，作為妝前保養也很適合呢！

【神儂小檔案】

膚質 : 中性/T字部位偏油／雙頰冬季微乾/沒有過敏問題

髮質 : 大自然捲/粗硬毛躁/有定期燙整的習慣/頭皮中性偏油

（實測結果為個人主觀感受，根據不同膚況/髮質效果可能不盡相同！）



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