護髮油4個正確用法：濕髮搽最有吸收，想加強鎖水力可以這樣做！

除了臉部肌膚，秀髮對於女孩們來說也猶如第二生命～不僅從洗髮精的挑選開始，到後續的護髮、修護保養每一道關卡都不能馬虎！而為了增加髮質的滋潤感與光澤度，「護髮油」是多數人家中的基本配備，但你真的會使用護髮油嗎？使用時的用量、時間點又開怎麼掌握呢？想養出柔順好髮質，這四大「護髮油」正確護髮觀念你不能不知道！



不超過5毫硬幣大小

護髮油顧名思義，就是油質為屬性的護髮產品，擁有高校的滋潤、補水修護效果，能讓乾澀、毛躁的髮絲立即得到救援！但由於它屬於不需沖洗的「油質保養」因此在使用量的拿捏上就得格外小心～建議護髮油每次用量不超過5毫硬幣大小，頭髮長、髮量多者不超過1元硬幣大小，塗抹時也避免直接接觸頭髮，記得先在手心搓勻後再少量多次按摩上髮絲，並著重於頭髮2/3位置，才不會讓秀髮過於油膩、增加出油、扁塌的風險。

塗抹方式有技巧

想要從根本解決髮質問題，護髮油可不是隨便塗塗抹抹而已！在擦護髮油時，一定要由上而下順著毛鱗片塗抹，並且除了外層的髮絲，內層的頭髮也別放過！將雙手內外包夾頭髮輕輕揉捏、撫順，最後再將殘餘的護髮油抹於外層增加光澤度，這樣一來不僅能讓營養吸收地更徹底，且更加強髮絲的鎖水力。

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最佳使用時間是「濕髮」

大多數人都有著錯誤觀念，以為護髮油就是乾髮時使用的產品，但事實上乾髮使用反而會讓效果大減半！建議在頭髮全濕或半乾時擦上護髮油，髮絲濕潤時毛鱗片會敞開，對於髮油的吸收力會好，再搭配後續溫熱風的烘乾，更能讓髮油快速滲透進髮芯深處，如此一來既能降低秀髮在熱傷害下的刺激，也能讓髮絲更柔潤。

造型前也別忘記

出門前在家搭配造型工具DIY變換髮型，是時下多數女生的必備技能，但造型前的養護隔離你有座確實嗎？造型產品往往會帶來高強度的熱傷害，首先請避免造型前使用水感性質的護髮、造型品，第二，想要降低髮質傷害，建議可以先抹上少量護髮油做修護隔離，也能避免髮絲面臨分岔、乾燥等受損問題。

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