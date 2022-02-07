顯白髮色2022｜5大黃皮膚熱門髮色推薦　染OO色能提亮暗黃膚色？

2022髮色｜新一年新景象，換髮型換髮色迎來新開始末嘗不可。每年每季潮流髮色亦成為女生茶餘飯後討論的熱話，但卻不是每個大熱髮型也都適合自己，一不小心染錯更出現顯黃、顯黑等問題。以下2022年黃皮膚「5大人氣顯白髮色」推薦，是女生柒髮前必看的指南。



換髮型換髮色迎來新開始末嘗不可。每年每季潮流髮色亦成為女生茶餘飯後討論的熱話。(roses_are_rosie@IG)

自色彩權威Pantone公開2022年的年度代表色「長春花藍」（Very Peri）後，夢幻感十足的精靈髮色，更成為不少韓星染髮的參照，例如：Blackpink成員Rose、「人間Prada」Twice的Sana和宣美等，也將髮色轉為大膽破格的長春花藍，不過屬於冷調系的霧紫藍色，染在黃皮膚女生身上卻將膚色突顯得更加黃，更讓臉看起來更沒有朝氣和蒼老。

黃皮顯白髮色推薦：蜂蜜茶棕色

屬於黃皮膚肌的女生，選擇的髮色需要達到中和作用。(yulyulk@IG)

屬於黃皮膚肌的女生，選擇的髮色需要達到中和作用，最應該避免太過鮮艷耀眼的顏色。建議可選擇蜂蜜茶棕色，溫和基調的棕色配合猶如蜂蜜般的金黃色，兩者自然融合不但不突兀，髮絲更自帶光澤光之餘，亦顯得白晢又健康。

黃皮顯白髮色推薦：紫莓果紅棕色

紫莓果紅棕色非常適合膚色偏黃的女生，不但有明顯的顯白的效果，亦中和黃皮膚的暗沉。(twicetagram@IG)

紫莓果紅棕色非常適合膚色偏黃的女生，不但有明顯的顯白的效果，亦中和黃皮膚的暗沉。這髮型在燈光照射下更讓髮質看來柔順有質感。而髮色看似看似強烈難駕馭，但其實在不同亮度的燈光照耀下，像是一般的咖啡色調，但卻是一款可進可攻、退可守的基本髮色調！

黃皮顯白髮色推薦：奶灰啡色

灰色帶點啡調，比起一般亞麻或冷灰色更容易駕馭，亦更顯白顯氣息。(sooyaaa__@IG)

奶灰啡色是一款充滿日系感的髮色，帶點透亮感的色調更有種視覺上減齡的效果，而淡淡的霧面色調在室內有如黑髮般自然，但卻髮絲看起來更剔透柔軟。如果配合不同層次的辮子，更立即提升髮型的立體感。加上灰色帶點啡調，比起一般亞麻或冷灰色更容易駕馭，亦更顯白顯氣息。

黃皮顯白髮色推薦：楓糖紅棕色

橙啡這兩種色調配合得宜，加點輕柔的霧面色，便輕易避免俗氣感。(borabora_sugar@IG)

紅棕色調的髮色或會讓女生們誤會這會讓膚色顯得更黃，但其實將橙啡這兩種色調配合得宜，加點輕柔的霧面色，便輕易避免俗氣感，更提亮黃皮膚的暗沉感，顯得有精神、膚色更明亮白晢，也是一款適合黃皮膚或是白皮膚的女生。

黃皮顯白髮色推薦：焦糖橘棕色

焦糖橘棕色同樣可黃皮膚顯白髮色，加入亮眼的焦糖橘色後，更為當中的可愛添加一分空靈感。(taeyeon_ss@IG)

焦糖橘棕色同樣可黃皮膚顯白髮色，加入亮眼的焦糖橘色後，更為當中的可愛添加一分空靈感。加上焦糖橘棕色不僅充滿活潑感，對於暗黃肌來說更是一個修飾度極高的髮色。因沒有金髮那麼難以駕馭，在陽光下看稍微偏紅棕色更有提亮效果，顯得膚色更白亮。