松本清將進駐沙田、觀塘首店3月開幕　2022松本清必買產品推介

【松本清香港】日本人氣連鎖藥妝店松本清即將進駐香港！松本清向來都是大家到日本購物時的必去掃貨地點，而松本清早前已宣布將進軍香港，於觀塘、銅鑼灣開設分店，最新更公布沙田亦會有分店。不過受新冠肺炎疫情影響，官方公布開店日期最快要3月。在香港松本清開幕前，一起看看有什麼松本清必買推介吧！



日本人氣大型連鎖藥妝店松本清於日本擁有超過1700間分店，是遊客的必去掃貨地點之一。早前官方正式宣布將進軍香港開分店，1號店將選址觀塘apm，而沙田及銅鑼灣亦會有分店。當中，沙田新城市廣場日前亦正式公布將引入松本清。觀塘松本清1號店原定於1月底開幕，不過至今仍未有正式的開幕日期，《01女生》向松本清查詢，官方回應指受疫情影響，觀塘1號店最快要延至3月才開幕，而其他分店則未有最新的開幕消息。

松本清於沙田設分店。（FB@New Town Plaza 新城市廣場）

日本松本清是發售不少藥妝產品，例如眼藥水、面膜、潤唇膏、化妝水等。當中，除了一眾知名開架品牌外，更有Matsukiyo等自家品牌產品。雖然未知香港松本清會引入什麼產品及品牌於香港店發售，但以下就為大家盤點了2022 7大松本清必買產品，讓一眾藥妝控在香港松本清開幕前做足功課準備掃貨。

松本清香港│松本清即將進駐香港。(松本清facebook截圖)

松本清香港必買｜速乾型鏡面擦拭濕巾（防霧效果）

戴眼鏡的朋友在疫情期間的其中一個煩惱就是口罩令眼鏡起霧，松本清自家品牌Matsukiyo就推出了有防霧效果的速乾型鏡面擦拭濕巾，拭濕巾以超細纖維不織布製造，可以把髒汙、指紋、 油脂擦乾淨並有防霧效果。

速乾型鏡面擦拭濕巾（防霧效果）（FB@Matsumotokiyoshi松本清）

松本清香港必買｜ARGELAN 有色潤唇膏

ARGELAN有色潤唇膏是松本清的自家出品，推出以來一直都累積不少好評。潤唇膏獲得有機認證100%天然成分，加入了多種精選植物精油，使用自然礦物提取色，能夠持久保持色彩，而且無須卸妝，清洗方便。

ARGELAN 有色潤唇膏（FB@Matsumotokiyoshi松本清）

松本清香港必買｜ARGELAN BALANCING MOIST SCALP洗頭水

ARGELAN BALANCING MOIST SCALP洗頭水是松本清的熱賣洗頭水之一，更是松本清的獨家發售產品。洗頭水加入了富含植物性清潔成分的泡沫，可有效清潔頭皮和頭髮。另外，更有洋甘菊提取物和迷迭香精油，可軟化頭皮及令頭髮滋潤。

ARGELAN BALANCING MOIST SCALP洗頭水（FB@Matsumotokiyoshi松本清）

松本清香港必買｜樂敦製藥 Lycee 粉鑽眼藥水

樂敦眼藥水雖然香港一直有售，但這款Lycee粉鑽眼藥水是松本清的限定產品，並非可在其他連鎖店找到。眼藥水加入了高濃度維生素，於眼睛疲勞時滴一滴，即可舒緩眼睛深處睫狀肌的疲勞。

樂敦製藥 Lycee 粉鑽眼藥水（FB@Matsumotokiyoshi松本清）

松本清香港必買｜BLANC WHITE冰雪精靈保濕美白化妝水

BLANC WHITE冰雪精靈保濕美白化妝水同樣是松本清的限定產品。化妝水特別針對乾性皮膚美白，能夠防止黑色素過度生成，並且預防色斑、雀斑，還可護理曬後肌膚。另外，加入了多重保濕成分，高效保濕。

樂敦製藥 Lycee 粉鑽眼藥水（FB@Matsumotokiyoshi松本清）

松本清香港必買｜Matsukiyo 保濕卸妝油

這款卸妝油同樣是出自松本清自家品牌Matsukiyo，可以輕鬆卸妝，即使是卸睫毛膏也能輕鬆卸除，徹底溶解彩妝，連手濕也能直接卸妝。而且不含防腐劑、合成香料等，對肌膚非常溫和，適合敏感肌使用。

Matsukiyo 保濕卸妝油 （FB@Matsumotokiyoshi松本清）

松本清香港必買｜樂敦製藥 Melano CC集中保養面膜

Melano CC集中保養面膜是松本清限定商品之一，當中的活性成分維生素C衍生物可有效深入到角質層，抑制黑色素的產生，防止雀斑和色斑。而西柚提取物和檸檬提取物則可充分滋潤角質層。