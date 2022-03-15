鼠尾草功效｜可泡茶嗽口舒緩喉嚨痛！煙燻可淨化空間　具消炎功效

鼠尾草功效｜不少女生都會用鼠尾草來淨化空間及消除負能量，除了有助療癒情緒，鼠尾草亦有不少藥用價值，例如可舒緩頭痛、經痛，甚至有助舒緩喉嚨腫痛問題！法國有句諺言「家有鼠尾草，不用找醫生」，究竟鼠尾草的功效有多廣泛？一起看看鼠尾草的5大功效！



鼠尾草屬植物家族有不同的鼠尾草種類，當中最常見的有普通鼠尾草（Salvia officeinalise）、白鼠尾草（Salvia apiana）、快樂鼠尾草（Clary Sage）等等，不同種類的鼠尾草在功能上也有差異，普通鼠尾草主要會用作調味香料及製藥用，但就不適宜燃燒煙燻，如果想煙燻淨化空間就應選用白鼠尾草，大家購買前緊記因應用途購買適合的鼠尾草。

鼠尾草功效｜鼠尾草屬植物家族有不同的鼠尾草種類（Unsplash@Ginny Rose Stewart）

鼠尾草功效｜淨化空間 消除負面能量

美國健康網站Healthline研究指出，燃燒白鼠尾草除了可以淨化空間外，也可以為人們的身心健康帶來正面影響。從遠古時期開始，美國原住民就有燃燒鼠尾草淨化空間的靈性習俗，而在能量學角度上分析，白鼠尾草屬高能聖物，可以有效地將負能量轉化成正能量。大家可以拿著已燃點的白鼠尾草在房間或角落燻一燻，則有助消除負能量。

鼠尾草功效｜燃燒白鼠尾草除了可以淨化空間外，也可以為人們的身心健康帶來正面影響。（Unsplash@Marcos Paulo Prado）

鼠尾草功效｜改善失眠

白鼠尾草有助轉化負能量，防止不良氣場干擾，能有效幫助入眠，而且鼠尾草的氣味亦能加快入睡，改善失眠及提升睡眠質素。

鼠尾草功效｜白鼠尾草有助轉化負能量，防止不良氣場干擾，能有效幫助入眠。（pexels＠Karolina Grabowska）

鼠尾草功效｜舒緩經痛

快樂鼠尾草具舒展肌肉及恢復荷爾蒙平衡的功效，達至抗痙攣與放鬆效益，能有效舒緩經痛。女生們在面臨嚴重經痛時，可使用快樂鼠尾草精油塗抹在下腹部，便能舒緩劇烈痛楚。不過快樂鼠尾草同樣具備通經功能，所以建議在月經週期的前半期使用，若在後半期使用，或會導致經血過多。

鼠尾草功效｜快樂鼠尾草具舒展肌肉及恢復荷爾蒙平衡的功效，達至抗痙攣與放鬆效益，能有效舒緩經痛。（《當你沉睡時》劇照）

鼠尾草功效｜舒緩喉嚨痛

鼠尾草除了可以點燃或用於精油，其實也可以用作泡茶。普通鼠尾草具有消炎、抗菌功效，能夠有效舒緩喉嚨疼痛不適問題。只要將1湯匙鼠尾草加到沸水中，然後浸泡10分鐘，用作漱口即可舒緩喉嚨痛。

鼠尾草功效｜普通鼠尾草具有消炎、抗菌功效，能夠有效舒緩喉嚨疼痛不適問題。（Unsplash@Alison Marra）

鼠尾草功效｜舒緩牙齦發炎及腫痛

鼠尾草有消炎功效，能夠幫助對抗牙齦發炎，大家可以將新鮮鼠尾草或乾鼠尾草加入沸水中，煮10分鐘，自製成天然漱口水，用作漱口可舒緩牙齦發炎及腫痛問題。

鼠尾草功效｜鼠尾草有消炎功效，能夠幫助對抗牙齦發炎。（pexels＠Jana Ohajdova）

雖然鼠尾草功效多，但並非所有人士都適合使用，懷孕或餵母乳期間、喝酒後、患有其他疾病或有其他過敏症狀人士不宜使用！

（參考資料：美國健康網站Healthline