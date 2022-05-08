每天刷牙還是蛀牙？牙醫指出5個正確清潔牙齒觀念　謝絕含氟牙膏

刷牙是每天的生活習慣，但妳真的刷對方式了嗎？明明認真刷牙，牙齒健康狀況卻層出不窮該怎麼辦呢？根據衛生署統計，香港35歲以上成人的蛀牙率超過9成，其中更有一半以上的人刷牙刷錯方式！



你是不是也以為「牙膏要勁涼才刷得乾淨」、「刷牙就是要滿滿的泡沫」、「刷大力一點才刷得乾淨」呢？來自美國加州執業25年牙醫師兼ESTRELLA品牌創辦人，指點5大牙齒清潔正確觀念，你做到了幾項？

5個牙齒清潔正確觀念，怕蛀牙亦要適度刷牙，以免引發其他牙齒問題！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 掌握刷牙時間與次數

到底該在什麼時間刷牙呢？專家建議在飯後及睡前，一天至少兩次！且每次刷牙時間最短為兩分鐘，將牙齒每個角落確實刷乾淨，過程中並將牙齒分為四個區域（上下左右），每個區域至少刷30秒再加強難刷的部位，這樣一來刷牙時間不僅能足足超過兩分鐘，也能避免胡亂刷牙造成牙齦刺激的風險。但也同步提醒，若有蛀牙問題，刷牙次數也不宜過頻繁才不會傷牙齒呦～

2. 用力刷牙不等於乾淨

正確的刷牙不是為了美白，而是為了要刷掉牙菌斑！由食物殘渣與唾液生成的牙菌斑，容易附著在牙齒表面，甚至容易附著在牙齒凹凸不平的地方，所以記得特別加強這些區域的清潔，免得牙菌斑堆積鈣化成為無法刷除的堅固牙結石，造成牙齦發炎、流血、腫脹而引發牙周病等口腔問題！因此千萬不要為了「刷乾淨」用蠻力刷牙，而是要刷對方式，刷完牙用舌頭簡單檢查牙齒的潔淨度，就能達到美牙的效果。

3. 牙刷大小要注意

至於牙刷該怎麼選擇呢？首先是刷頭大小建議約為兩顆牙齒寬，刷頭太大容易忽略後面牙齒的清潔，也不易使用。刷毛選擇軟毛較不容易傷害牙齒，刷毛不要太密集否則容易忽略牙間縫隙。除了刷牙之外，清潔後也建議搭配牙線或牙間刷，清潔容易卡食物殘渣的牙縫及後排牙齒，最重要的是牙刷至少三個月需更換一次，或是發現牙刷開岔時，就要趕快更換。

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4. 牙膏泡泡越多就是好？

不光是牙刷的挑選很重要，牙膏的選擇也與牙齒保養息息相關！首先，在挑選上盡可能以天然成分且能有效清潔牙垢的牙膏為首選！同時杜絕「含氟牙膏」，以降低肌膚、牙齦刺激的風險。另外，泡沫綿密的牙膏許多可能淺藏高含量的化學發泡劑，而泡泡多也不代表清潔力度高，因此千萬別被牙膏的泡泡給欺騙～反而更應該仔細了解牙膏內成分是否有效且溫和。

5. 養成定期洗牙的保養習慣

除了養成好的刷牙觀念之外，定期的口腔檢查、定期洗牙也很重要。牙醫師透過超音波快速震動，將刷不掉的頑固牙結石清潔乾淨，同時檢查口腔健康是否有其他危害存在。定期檢查儘早矯治，節省治療費和減少拖延引起的疼痛，也能讓牙齒健康更加延續。

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