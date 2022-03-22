5大汗臭消滅大法：少吃紅肉有助防止汗臭　附消委會6大止汗劑推介

汗臭消滅大法｜近日天氣回暖，加上在潮濕的環境下，稍為運動一下就汗流浹背。流汗雖然是好事，但汗味太大，別說是身體，有時連自己也受不了，更會感到尷尬！一直在搽香水、塗止汗劑也不是長久辦法，《01女生》記者為大家整合5大汗臭消滅大法，讓大家不用止汗也能除臭！



根據中時新聞網報道，有皮膚科醫生指出汗本身是沒有異味，導致汗臭主要是因為汗水中的蛋白質被細菌分解而造成，飲食習慣、身體狀況等也會令身體散發異味，所以要解決汗臭與體臭問題應從飲食習慣及生活習慣入手！《01女生》記者為大家整合5大汗臭消滅大法，一同對抗汗臭問題！

汗臭消滅大法｜要解決汗臭與體臭問題應從飲食習慣及生活習慣入手！（《藍色海洋的傳說》劇照）

汗臭消滅大法｜多喝水

人體的廢棄物一般會隨著尿液排出，如果每天攝取水分不足，體內廢棄物的排泄速度就會較慢，毒素在體內積聚，或會經汗液排出體外，令汗臭味加重。所以平日要多喝水，讓體內廢棄物隨著尿液排出，便能防止汗臭問題。

汗臭消滅大法｜多喝水（Unsplash@Brendan Church）

汗臭消滅大法｜改變飲食習慣

吃太多肉類會令汗臭味加重，特別是牛肉、羊肉等的腥味較重的肉類，吃太多會令汗液排出時產生異味，所以建議盡量少吃紅肉，多吃蔬果等清淡食物，以助減少汗臭味。另外，食用刺激性食品，例如海鮮、大蒜、洋蔥、咖喱等，也會令身體散發異味，這些食物的蛋白質及油脂分解物會隨著汗液排出體外，所以也應盡量少吃刺激性食品避免產生汗臭。

汗臭消滅大法｜改變飲食習慣（Unsplash@Dan-Cristian Pădureț）

汗臭消滅大法｜除毛

毛髮會令腋下汗液積聚，容易滋生細菌繼而產生臭味，所以將腋毛去除有助減少細菌、污垢在腋下積存，預防異味，但在除毛後緊記要做好腋下保濕，避免出現敏感情況。

汗臭消滅大法｜除毛（Unsplash@Mel Poole）

汗臭消滅大法｜適量運動

天氣炎熱時，女生總喜歡躲在冷氣房裡，擔心外出或稍微運動就會大量出汗，不過運動量不足就正正是導致汗臭的原因之一！缺少運動令體內毒素與廢物堆積，無法排出，反而會令出汗時出現更重的汗臭味，所以平日應該進行適量運動，幫助身體正常排汗。

汗臭消滅大法｜適量運動（Unsplash@Carl Barcelo）

汗臭消滅大法｜保持心境開朗

情緒暴燥或壓力大時，或會令毛孔變得粗大，容易導致細菌滋生，出汗時就會出現異味，所以時常保持心境開朗有助減少汗臭！

汗臭消滅大法｜保持心境開朗（《藍色海洋的傳說》劇照）

消滅汗臭問題最即時的做法就是塗上止汗劑，不過塗抹過多可能會造成反效果，太過頻密使用止汗劑，有機會會阻塞毛孔，加劇汗臭問題。所以，適量塗抹止汗劑就可以，立即看看消委會6大止汗劑推介！

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