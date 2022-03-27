梨形身材｜9成亞洲女性都有「假胯寬」？5個動作教你告別五五身！

有些女生明明個子不高，但是身材比例相當勻稱，雙腿非常顯直修長！反而有些個子高的女生卻因為腿型彎曲，照片常被誤會只有160cm，原因並不因為你腿短，而是亞洲女生常出現的——「假胯寬」。加上近年少做運動又久坐，更容易出現「假胯寬」的狀況，讓女生們看上去像是梨形身材的五五身！不過不用擔心，只要透過適當運動，以及改掉壞習慣，你也可以擁有惹人羨慕的美腿！



小S雖然只有1米58，但身材比例十分好，視覺效果顯得有170cm！（IG@elephantdee）

甚麼是「假胯寬」？

所謂「假胯寬」是指本身大腿根部髖部位置，應該在骨盆兩側最高的點，但是很多亞洲女性都是梨形身形，全身最寬的地方下移到了大腿到臀部範圍，大腿根部突出的兩邊寬大會讓臀部顯得更低，身材自然變成五五身，就是俗稱的「假胯寬」。

要分辨真胯寬和假胯寬非常簡單，因為真胯寬是天生的，寬的位置在腰際下邊，和腰部、大腿柔和銜接，所以會顯得腰細腿長，整個人的曲線都會呈現天然的S型。而假胯寬是後天造成的，寬的位置在大腿根部，看上去比較突兀，在視覺上會造成胯部位置下移，比起真胯寬，視覺效果上要矮了15厘米，相當誇張！

為什麼會有「假胯寬」？

形成假胯寬的主要原因是「髖關節內旋」，平時正常走路使用的應該是大腿前方的肌肉力量，有假胯寬的人走路雙腿會呈現內旋，所以大腿外側的肌肉會愈來愈發達，久而久之就形成了假胯。通常愛翹腳、內八字行路的人「假胯寬」問題會格外嚴重。

「假胯寬」會令下半身看上去十分臃腫。（小紅書@Mia）

5大居家動作教你趕走「假胯寬」

動作1：蚌式——臀中肌訓練



台灣Youtuber Candice教大家這個蚌式開合，是一個靈活髖關節的動作，將膝蓋彎曲後雙腳開合，左右1組15個，總共做3組。

這個動作可以活動到髖關節，幫助正位，而且臀部會變得更緊實。在蚌式開合的基礎上，骨盆擺正，腰下方自然曲度不要完全塌下來，注意將力放在髖關節。腹部核心要收緊，盆骨要穩定不能左搖右擺。

動作2：橋式——臀部、核心肌群



平躺後雙腳彎曲，腳後跟盡量靠近臀部，吸氣抬臀2 到 3 秒 吐氣緩緩放下，重複 3 組，每組 12 次。

動作最緊要慢，臀部停留在空中的時間可以稍微久一些，在慢慢將臀部放下來！

動作3：側棒式抬腳——臀中肌訓練



台灣Youtuber Candice示範這個動作時，教大家身體往一側躺成一條直線，讓左手肘落在肩膀正下方，手前臂平貼地面。然後雙腳伸直腳，用腳側位置撐起整個人，讓身體呈一直線，離地面遠的腳向上抬高，再回到原位。反覆動作15次為1組，總共做3組。

「側棒式」不僅訓練核心肌群，也能鍛鍊腹斜肌，側腹肌有力，對身體平衡穩定有幫助，此外，側棒式還能減去腰間贅肉脂肪，可以幫你修飾腰部曲線瘦腰。

動作4：平板伸縮式——臀上肌訓練



台灣瑜珈教練「福爾思庭」的YouTube頻道告訴大家「平板式伸縮」的作法，首先胸朝下雙手支撐起全身，腳尖掂地呈平板支撐狀態，其中一隻腳向前彎曲，保持膝蓋離地，彎曲的腳用力蹬出去，雙腳交替各做15次為一組，總共做3組。

這個動作也是地獄級，因為要用到整個腹部核心去支撐整個身體。要注意做的時候，臀部不要不自覺的抬高，不然的話會傷到腰部！

動作5：青蛙式——臀部拉伸



台灣一名物理治療師在個人YouTube頻道「啾c物理治療師」教大家雙膝跪地，膝蓋朝向正前方。雙腿慢慢分開至極限。上半身前傾落地。維持上半身的穩定。雙肘平放在地上，骨盆、脊椎、頸部平行於地面。最後屁股向後推，達致拉伸效果。

假胯寬的成因大多是骨盆與胯部不正，透過開臗、開胯的青蛙趴可以調整回來。切記不能拱腰塌腰，否則會錯誤訓練肌肉，引起腰痛的反效果。