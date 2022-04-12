鐘麗緹3招美白牙齒秘訣　檸檬汁加「這樣」急救黃牙自信露齒笑

擁有混血臉孔、火辣好身材的凍齡女神鐘麗緹，因演出《第六感奇緣之人魚傳說》，以美人魚造型讓人印象深刻，今年51歲的她，生過三個孩子，整個人狀態依舊維持很好，也經常在小紅書上和粉絲分享自己的美麗祕訣，這次特別要來傳授如何不用花大錢，就能維持一口潔白牙齒的方法！

鐘麗緹護理牙齒3大秘訣，讓你擁有一口健康亮白美牙，可以放膽露齒笑~（點擊放大瀏覽）

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1. 用椰子油漱口

想要維持牙齒的潔淨及好口氣，鐘麗緹非常推薦可以購買煮飯用的椰子油！在超市都能輕易入手，椰子油有天然的月桂酸成分，對於殺菌有幫助，可用來平常口腔味道的清除，也能去除牙齒上白白的牙漬。在刷完牙後，可以使用一湯匙的椰子油來漱口，記得要在嘴裡漱口約4～5分鐘再吐掉，最好吐在馬桶內，避免水槽阻塞，這個方法天天都可以做喔！

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2. 檸檬加小蘇打刷牙

喜歡喝咖啡、喝茶的人，或是像鐘麗緹一樣經常喝中藥，最容易有牙齒黑黑的困擾，她分享如果像是疫情預約不到牙醫，又想要緊急救髒牙，她會使用少量的小蘇打粉，再加入適量的檸檬汁，將兩者攪拌成有點膏狀，再用牙膏直接沾取刷牙，刷完後記得一定要徹底漱口，避免檸檬腐蝕牙齒，她特別提醒，這個方式算是急救用，一個禮拜最多只能做一次喔！

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3. 半年定期檢查

想要維護口腔牙齒的健康，除了日常一定要養成清潔的好習慣外，鐘麗緹也提醒大家，最好每六個月就要去找專科牙醫師報到，除了洗牙外，也可以順便做個口腔的檢查，及早發現問題及早治療。

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