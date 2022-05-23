乘風破浪3｜40歲薛凱琪公主造型顏值超仙破整容疑雲 凍齡靠不婚？

《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）早前首播，作為香港代表之一的薛凱琪，以微性感露肩飄逸長裙，配合大波浪長曲髮出場，即時驚艷不少網友並大讚40歲的薛凱琪凍齡有法，比起同埸的姐姐們更為年輕之餘，薛凱琪也擊破早前被網民挪揄她修圖太過火，淪為「蛇精女」的輿論。



【乘風破浪3】《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）早前首播，作為香港代表之一的薛凱琪，以微性感露肩飄逸長裙、配合大波浪長曲髮出場，即時驚艷不少網友(physit@IG)

乘風破浪3｜薛凱琪公主造型被讚「神仙顏值」

內地人氣綜藝節目《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）比起首2集的女嘉賓陣容更為強盛，除有久未在舞台露面的韓國代表前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）外、還有Twins的蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）和胡杏兒成為討論話題。

【乘風破浪3】內地人氣綜藝節目《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）比起首2集的女嘉賓陣容更為強盛。(《乘風破浪3》劇照)

同樣是參賽者之一的薛凱琪，因官方釋出造型照被網民質疑過份修圖而陷入「被整容」風波。但當40歲的薛凱琪在初舞台展示個人表演時，以裸色露肩飄逸長裙出埸，唱出張國榮《今生今世》作品後，不少網民讚賞一身公主造型的薛凱琪，樣貌與膚質猶勝從前，更大讚薛凱琪擁有「神仙顏值」，瞬間令薛凱琪登上微博熱搜，更同步在網絡掀起「四十歲薛凱琪很美」有關的話題，指她40歲不婚不生子更是她凍齡有法的最大原因。

乘風破浪3｜薛凱琪護膚秘訣一：避免皮膚「糖化」 日飲至少10杯溫水

【乘風破浪3】踏入40歲的薛凱琪，早前其實參與綜藝節目《導演請指教》中，穿上制服扮演高中生已被網民逆齡。(physit@IG)

踏入40歲的薛凱琪，早前其實參與綜藝節目《導演請指教》中，穿上制服扮演高中生已被網民讚逆齡，如今參加《乘風破浪3》更令不少人看見薛凱琪對於保養肌齡甚有秘訣。而薛凱琪提到自己為避免皮膚「糖化」，已養成不飲用含糖飲料的習慣，平日也很少進食甜食，盡可能每日都喝至少10杯溫水，加速身體新陳代謝，令皮膚角質更新得更快來保持皮膚更加有光澤和透亮。

乘風破浪3｜薛凱琪護膚秘訣二：每餐進食7分飽 7成是高纖蔬果

【乘風破浪3】薛凱琪以往曾因保養得宜而被傳媒封為「香港最後的少女」，對於維持身材無贅肉的薛凱琪最看重是每日的進食餐單。(physit@IG)

薛凱琪以往曾因保養得宜而被傳媒封為「香港最後的少女」，對於維持身材無贅肉的薛凱琪最看重是每日的進食餐單，而薛凱琪堅持每餐的進食都維持7分飽的狀態，也會保持每餐所進食的食物，當中的70%都是高水分纖維類的蔬果，例如：早上會喝一杯溫水搭配2種水果、蘇打餅乾3片和脫脂乳酪1杯；午餐有水煮菜2碗、清蒸雞胸肉1份和手掌大小的魚一條、豆腐2塊等；晚餐就是水煮菜2碗、蔬菜粥1碗和日本玫瑰草本茶1杯。

乘風破浪3｜薛凱琪護膚秘訣三：牛奶浸浴之餘 愛以黃豆粉去按摩

【乘風破浪3】薛凱琪表示平日會勤敷面膜去保濕皮膚外，她也會嘗試天然的牛奶浸浴。(physit@IG)

薛凱琪表示平日會勤敷面膜去保濕皮膚外，她也會嘗試天然的牛奶浸浴，因牛奶可令皮膚變得白皙嫩滑。薛凱琪更透露在泡澡後，會以黃豆粉進行身體按摩，令皮膚變得又白又滑。

乘風破浪3｜薛凱琪護膚秘訣四：外出總塗防曬

【乘風破浪3】薛凱琪曾在訪問中提到自己是屬於容易被曬黑的膚質。（physit＠IG）

薛凱琪曾在訪問中提到自己是屬於容易被曬黑的膚質，現時皮膚白皙得像透光的薛凱琪，是因為薛凱琪一直很重視防曬。薛凱琪更指自己在夏天進行戶外運動是能免則免，而她需要外出便一定會塗上防曬去防止太陽當中的紫外線直照皮膚，避免皮膚出現缺水會長出皺紋等。

乘風破浪3｜薛凱琪護膚秘訣五：每天堅持運動30分鐘從不間斷

【乘風破浪3】熱愛運動的薛凱琪，平日堅持做各種不同類型的運動去維持身材。（physit＠IG）

熱愛運動的薛凱琪，平日堅持做各種不同類型的運動去維持身材，例如：普拉提、瑜珈和、打拳等，而薛凱琪更是每天會堅持運動20至30分鐘，薛凱琪運動目的是希望運動流汗時可讓皮膚去排毒，也訓練身體肌肉線條更緊實。

《乘風破浪3》薛凱琪Q&A