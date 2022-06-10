無毒美白精華報告：8款$300以下高CP值美白精華 平價OLAY媲美專櫃

精華｜美白精華有助抑制黑色素生成，預防色斑出現，更能防止肌膚過早老化。市面上美白精華多增加不同成分達至保濕兼美白效果，但哪一款美白精華才性價比最高？美白效果又很明顯？早前水中銀（國際）生物科技有限公司測試市面上26款暢銷的美白精華，結果發現有14款美白精華美白效果顯著之餘，成分親膚又無化學毒素，當中8款的美白精華僅售HK$300以下，而有興趣在夏天美白皮膚的女生，不妨參考以下的美白名單。



精華｜美白精華有助抑制黑色素生成，預防色斑出現外，更能防止肌膚過早老化。(ahc.official@IG)

精華｜水中銀推薦8大$300以下高分美白精華

美白精華屬功能性的護膚品，有抑制黑色素，減淡色斑與雀斑的等功效，不少女生在夏天尤其愛在晚間護膚時用美白精華。早前水中銀（國際）生物科技有限公司從人護膚品專櫃、萬寧、屈臣氏和網上平台等，選購出26款人氣美白精華進行評測，結果發現售價最貴的專櫃產品與最便宜的開架美白精華的價格相差逾12倍。

實測結果亦發現當中20款美白精華被評為綠魚（代表品質卓越）；4款美白精華為黃魚（代表品質合格），2個樣本為紅魚（代表有待改善）。水中銀從20款被評為品質卓越的美白精華中，精選推薦出14款安全而且功效顯著的美白精華，當中有8款的美白精華僅售HK$300以下，包括：平民牌HADA LABO肌研白潤浸透美白精華素，售價HK$189；NIVEA推出的細胞激活7天濃縮精華液28天裝，售價僅HK$159等，其評測結果得出可媲美專櫃品牌雪花秀與SHISEIDO的美白精華效果。

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