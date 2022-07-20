大暑2022｜炎夏氣溫達30度易感不適　中醫推夏天必備消暑排毒涼湯

【大暑2022｜中醫食療法】大暑是二十四節氣之中的第十二個節氣，介於小暑和立秋之間，今年7月23日便會正式踏入大暑。大暑是夏季最後一個節氣，亦是全年暑氣最盛的日子，本港平均氣溫超過30度，此時地面的熱氣不斷上蒸，酷熱天氣對人體容易造成不良影響。今天《01女生》記者詢問了專業中醫師，醫師提供了4個食療法讓大家有效地在大暑解暑排毒，有興趣朋友不妨一看及參考一下！



【大暑2022｜中醫食療法】大暑是二十四節氣之中的第十二個節氣，介於小暑和立秋之間，今年7月23日便會正式踏入大暑。（《藍色海洋的傳說》劇照）

中醫師表示暑熱耗氣傷津，內經有云：壯火食氣。過度炎熱的天氣容易損傷人體的陽氣，加上熱逼汗出，大暑之時人體的津液亦都容易消耗。暑熱耗氣傷津，輕則令人精神不振，重則導致中暑，體溫過熱不降，或可能會危及生命。尤其小孩、長者、心臟病、高血壓患者及肥胖人士，都較容易受暑熱影響，起居生活需注意避暑養生，應盡量避免在炎熱天氣下進行劇烈運動，減少暴曬，帶備並補充足夠水份，以防脫水。室內環境應保持清涼通爽，打開窗戶及風扇或空氣調節系統。避免飲用含咖啡因（例如：茶或咖啡）或酒精的飲品，以減少身體水份透過尿液流失。

德善堂註冊中醫師陳宇傑 香港中文大學中醫學理學碩士 香港中文大學中醫學學士

大暑之時除了天氣炎熱，雨水易多，天氣又濕又熱，所以大暑之時人體亦容易受到濕邪所傷，暑熱夾濕，影響脾胃，使人食慾不振，消化不良、腹痛腹瀉等亦屬常見。因此，大暑之時更應注重飲食衛生，冷飲冷食不宜過多，以清淡、容易消化為原則，亦可適時進食冬瓜、西瓜等解暑妙品。

【大暑2022｜中醫食療法】大暑之時除了天氣炎熱，雨水易多，天氣又濕又熱，所以大暑之時人體亦容易受到濕邪所傷（unsplash）

大暑2022｜中醫食療法：冬瓜薏米湯 / 2人份量



材料：生熟薏米各5錢、冬瓜約900克、豬腱半斤、陳皮2錢

功效：解暑袪濕

做法：冬瓜連皮去核，切塊備用，把陳皮浸軟刮瓤，豬腱洗淨汆水備用。所有材料加清水煮滾，以大火煲約15分鐘後，改用慢火煲約2小時，加鹽調味即可。

【大暑2022｜中醫食療法】冬瓜薏米湯（韓詠儀 攝）

大暑2022｜中醫食療法：馬蹄竹蔗水 / 4人份量



材料：馬蹄6両、茅根8両、竹蔗2斤、甘荀8両、冰糖適量

功效：清熱解暑，生津止渴

做法：馬蹄、竹蔗、甘荀去皮洗淨，切件。茅根洗淨，切段。所有材料加清水煮滾，用小火煲1.5-2小時。拌勻冰糖調味即可。

【大暑2022｜中醫食療法】馬蹄竹蔗水（尹嘉蔚 攝）

大暑2022｜中醫食療法：苦瓜排骨湯



材料：苦瓜一個，排骨半斤，黃豆二兩，生薑三片

功效：清熱降火，消暑和中

做法：苦瓜去瓤，切件，以鹽水洗淨備用。再把黃豆洗淨，用溫水浸泡1至2小時，然後生薑洗淨切片，排骨汆水5分鐘，最後將全部材料放入煲內，加水煲一至兩小時，加適量鹽調味即成。

【大暑2022｜中醫食療法】苦瓜排骨湯（youtube@老傻骨）

大暑2022｜中醫食療法：酸梅湯 / 2人份量



材料：烏梅一兩、山楂五錢、甘草一錢，冰糖適量

功效：酸甘化陰，生津止渴

做法：所有材料洗淨，加入清水2500ml浸泡15分鐘。開火煮滾後轉用小火煮1小時，再加入適量冰糖調味，冷熱飲用均可。