想用美白產品急救皮膚？出街難以完全阻擋來勢洶洶的紫外線，加上佩戴口罩更容易令膚色不均。想美白的話，不要以為日日敷美白面膜就可以作出急救。其實肌膚吸收營養的程度有限，而面膜的原理是讓肌膚在半封閉的狀態下吸收精華，若頻繁使用或者一日内敷幾次面膜，反而造成肌膚的負擔。除了出門口擔遮再加防曬，最佳而有效的美白方法是由內（服）到外（用）做起。

6款超人氣好用美白產品推薦，外用內服全方位美白攻略!

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*根據Beauté Research 於 2022年1月發佈之《香港季度零售銷售報告-2021年第 4季》中，2021 全年百貨公司及專門店渠道參與尊貴品牌 ( 美白護膚品類別) 銷售額數據計算。(Copyright ©2022 Beauté Research SARL)

^104位女性使用12星期後之臨床評估及50 位亞洲女性使用14星期後之臨床評估



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蘊含掌葉樹和糖海帶提取物，可以促進肌膚的循環速度，提升肌膚的通透感，有一定去粉刺的抗菌效果，而糖海帶則可以抑制彈性蛋白酶活性，並且消除自由基，也有抗老的效果。針對於斑點痘印和黑色素沉積的膚色不均效果更明顯也更精確。

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