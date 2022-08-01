50歲黎姿超逆齡打扮遊法國　養成緊緻肌膚要注意敷面膜這細節？

【黎姿｜凍齡】世上沒有醜女人，只有懶女人。現年50歲的黎姿（黎珈而）近日出走法國巴黎度假，並穿上格仔連身紡紗長裙，配以黑金色涼鞋和choker，加上滑嫩緊緻的肌膚，看來超級逆齡，連藝人高海寧也不禁留言大讚「點解可以靚成咁」。黎姿出道多年來，一直著重保養，甚至成立美容公司，而於疫情期間，她更常於網上分享試用不同美容法的心得，對保養的熱誠完全沒褪減，難怪面色依舊看來紅潤，保住年輕。



現年50歲的黎姿近日出走法國巴黎度假，看來超級逆齡。(IG@gigilai_official)

18歲黎姿美貌與現時相差不大。(IG@gigilai_official)

【黎姿｜凍齡】保養法一：睡前3招、小麥暖腳包敷腳

要減慢肌膚衰老，必從習慣做起。黎姿曾分享自己的睡前3招，包括3小時前不喝水以減水腫、浸腳暖身驅寒，並會規定在11點前睡覺助排毒，讓自己維持健康的體魄。黎姿在今年初時，曾公開自己的冬日保暖百寶：小麥暖腳包，只需用微波爐將暖腳包叮熱，在臨睡前套於腳上敷一會，便可改善手腳冰冷的問題。要知道保暖對女生而言是多麼的重要，不僅可以促進血液循環，還可以保養內在器官，使身體一直保持年輕活力，因此大家不妨多注意保暖！

黎姿形容敷面膜就似一碗「靚湯」，需要控制時間和後續護理。(IG@gigilai_official)

【黎姿｜凍齡】保養法二：敷面膜要注意細節

身為美容公司的創辦人，黎姿亦有分享保養時需注意細節，形容敷面膜就似一碗「靚湯」，需要控制時間和後續護理。黎姿舉例，敷面膜時間應在10至20分鐘內，過久的話容易出現「倒吸」情況，反令肌膚水分被抽走。敷面膜後亦可利用指腹力，於臉上輕輕按摩，使肌膚吸收更多的營養液，同時促進血液循環，提升後續保養品的吸收力。

黎姿會定期做增肌運動，以減慢身體衰老。(IG@gigilai_official)

除了跑山和游水，黎姿亦會做瑜伽伸展。（IG@gigilai_official）

【黎姿｜凍齡】保養法三：將運動養成習慣

當年紀愈大，身體肌肉或會流失，令人連簡單的舉手動作，也變得辛苦費力。因此，黎姿會定期做增肌運動，以減慢身體衰老。她認為扮靚是一種習慣，「當這種習慣成為一個女人內在的驅動力時，自然會去堅持。」為保持養生習慣，她更會自我打氣吶喊「適當肌肉是女生最佳的塑身衣，我要加油！（身體）夠firm，穿什麼衣服都好看！」除了跑山和游水，黎姿亦會舉啞鈴鍛鍊線條，並做瑜伽伸展紓緩，以維持結實的肌肉。

在飲食方面，黎姿則抱有輕鬆心態，認為「捱餓減肥只會失敗」。（IG@gigilai_official）

【黎姿｜凍齡】保養法四：飲食從選材開始

在飲食方面，黎姿則抱有輕鬆心態，認為「捱餓減肥只會失敗」。因此，她會從選擇食材方面著手，如用較原來少一半糖分製成的意大利麵烹調，亦會喝昆布湯抑食慾和整腸，讓自己愉快地維持健康的飲食習慣。

黎姿會厚塗護手霜、並用毛巾包好做手部護理。(IG@gigilai_official)

【黎姿｜凍齡】保養法五：頭髮、雙手保持不忽視

臉部以外，頭髮和雙手亦易透露年齡。黎姿連這些小細節也沒忽視，日常會塗護手霜滋潤雙手，亦會厚塗、並用毛巾包好做手部護理。頭髮隨年齡易變乾旱，黎姿都會吃黑芝麻和海魚，提升秀髮的柔順亮澤，亦愛喝牛奶，內含豐富的維他命A，有效促進髮質健康。

黎姿認為要適當攝取陽光，在進行戶外活動時勤塗防曬。(IG@gigilai_official)

【黎姿｜凍齡】保養法六：室內也要塗防曬

相信大家都知道，紫外光是致老的元兇，經常接觸容易累積肌底的黑色素，並逐漸形成色斑。黎姿認為要適當攝取陽光，在進行戶外活動時勤塗防曬，而在室內也要使用防曬產品，以阻隔電子屏幕、燈光和手機等所釋放的紫外光。

【黎姿凍齡Q&A】