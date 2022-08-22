淡斑精華｜7款產品追擊黑斑痘印　Kiehl's、Clinique美白祛斑防敏

夏天美白保養妳都準備好了嗎？美白功夫除了提亮膚色、勻稱不均色素沉澱之外，最讓人苦惱的細節功夫，莫過於斑點、痘疤、瑕疵黑斑的淡化！



針對這些小細節瑕疵問題，到底該如何挑選完美的淡斑產品呢？儂編精選7款超有感「淡斑精華」，精準對症下藥讓黑斑痘疤徹底遠離妳！

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Estée Lauder

雅詩蘭黛 極緻花漾新生亮白淡斑精華

淡斑最重要的精隨，就是細節處理！它不像美白精華需要全方位掌控，效能專一且直接的淡化力度，正是我們所需要的！而這款來自Estée Lauder的極緻花漾新生亮白淡斑精華，就精準掌握了抗老、鑽白、緊緻三大功效，珍稀「白馨晚香玉」植萃能量能強化斑點、疤痕處的暗沉狀況，淡化黑色素同時更為妳修護重點肌膚。

Lancôme

蘭蔻 淨澈亮肌淡斑精華

猶如美白針頭般的貼心設計，是Lancôme淨澈亮肌淡斑精華最大的優勢！藏身於品牌明星產品極光水家族中的它，也是櫃點上的人氣黑馬～細緻的精華質地中蘊含鞣花酸、維他命C衍生物兩大美白成分，且質地清爽、不黏膩，可以精準抓住暗沉、斑點等小瑕疵！

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Shiseido

資生堂 美透白櫻花亮肌淨斑精華

受到許多亞洲女明星推捧的好貨還有它！Shiseido美透白櫻花亮肌淨斑精華最誘人之處在於它採用了獨家「櫻花亮白機制」，以櫻花萃取作為核心，能自然且溫和地提亮暗沉部位，像要加強重點瑕疵的淡化效果，也可以濕敷、拍點方式使用，更能同步提升肌膚光澤與彈嫩膚觸。

Kiehl's

契爾氏 醫學維C淡斑精華

說起淡斑精華界的翹楚人物，當然不能漏掉Kiehl's的明星單品醫學維C淡斑精華！這款精華紅了好幾季，至今仍是品牌的銷售扛霸子，其不僅擁有三大有效美白、煥膚成分「激光活能C」、「普拉絲鏈」、「溫和水楊酸」，輕盈的水凝質地更是好吸收、不厚重，再加上穩定且溫和的屬性，即使是敏感肌用於暗沉處加強護理也不怕刺激。

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Clinique

倩碧勻淨科研亮白淡斑雙效精華

使用美白產品淡斑效果總是不顯著，那麼不妨試試專業醫生指定的這款！醫美級有感肯定的Clinique勻淨科研亮白淡斑雙效精華自從上市以來便好評不斷，其不僅蘊含了六大實驗認可的美白、淡斑成分，屬性更溫和、低敏毫無刺激性，再加上獨創CL302抗氧防護罩科技，使精華能深入層層肌膚，改善斑點、痘痘，同時預防因受環境影響形成的肌膚老化傷害。

Clarins

克蘭詩 透亮光感淡斑精華

加強肌膚美白護理時，也別忘了照顧到肌膚的換氣空間！總是讓人很安心的Clarins，旗下這款透亮光感淡斑精華，特別選用加勒比櫻桃以及超級植物-桃金孃萃取作為核心，打造溫和且精準的美白效力，輕盈無負擔的使用感受，讓你淡化斑點、暗沉同時也能激活肌膚呼吸，讓膚質越養越有元氣。

Elixir

怡麗絲爾 淨白勻亮淡斑精華

日本人氣保養Elixir，不只很懂補水，對於淡斑美白的功夫也相當到位！淨白勻亮淡斑精華於成分中添入了高純度維他命A能加速肌膚新陳代謝，從裡到外代謝老廢角質，達到煥膚提亮效果，再搭上傳明酸的強效助攻，即使是最難纏的深層痘疤都能一一剃除。

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