脫毛｜怕尷尬不敢去美容院做私密處脫毛？分享5個簡單居家除毛法

女孩子在穿漂漂亮亮的內褲時，因下體毛髮茂盛，毛毛們經常在內褲的探出頭來。這種情況，一來，自己看了心里不舒服，覺得這樣也太不精致了。二來，有另一半的女孩想呈現美美性感的內褲穿搭給另一半欣賞，但這毛毛卻有些尷尬，太煞風景了。



並不是每個女孩都願意到美容院做私密處除毛，因為私密處除毛代表了你在整個護理的過程，需要毫無保留地在美容師面前展現私密處。害羞的女孩們其實可以選擇在家自己除私密處毛髮。

除私密處毛髮，看起來複雜，但只要掌握幾個訣竅就能輕易把毛髮清理掉。5個除毛小妙招，在家中也能輕鬆脫毛！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 準備敏感肌專用除毛刀

私密處的肌膚較為敏感和細嫩，因此會推薦大家挑選敏感肌專用的刮毛刀或除毛刀。Schick Intuition就是一款非常方便使用的敏感肌除毛刀，非常適合用來在家自行為私密處除毛。這款除毛刀的頂端配有泡沫肥皂片，碰到水會產生泡沫，你無需在剃毛時另外使用除毛肥皂泡沫。

2. 剪刀

自己在家中進行除毛，記得必須準備剪刀。先把叢林般的私密處毛毛們都剪短，然後再進行除毛工作，避免連根拔起。

3. 護髮素的隱藏版功能

私密處的毛毛通常質感會比較硬，因此先用護髮素在毛髮上塗上一層，再用水沖洗。私密處毛髮變得柔軟後，更有利於除毛工作。

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4. 鏡子

除了浴室中的鏡子，你還可以準備多一面鏡子，幫助你從下方角度觀察私密處毛髮，這樣便可以做到零死角簡易除毛。

5. 凡士林

在除毛之後，可以在除毛後的部位塗上一層薄薄的凡士林做修復，舒緩除毛帶來的刺激性。

有一點值得注意的就是，剛剛開始自己用剃刀除毛的女孩們，要避開私密處比較不平坦的隱秘部位，避免受傷。

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