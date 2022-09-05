染髮｜6個不挑膚色的顯白髮色　灰色調秒變年輕　小資女質感之選

作為一個精緻的女生，頭髮顏色必須重視起來！髮色對於女生來說特別重要，只要選對了髮色，顏值就會翻倍！所以小編這就推薦幾種耐看動人的髮色，趕緊和身邊的姐妹一起染起來吧！



作為一個精緻的女生，頭髮顏色必須重視起來。髮色對於女生來說特別重要，只要選對了髮色，顏值就會翻倍！所以小編這就推薦幾種耐看動人的髮色，趕緊和身邊的姐妹一起染起來吧！

6個不挑人髮色推薦，放心染！不踩雷！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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6個不挑人髮色推薦

1. 棕灰色

高級灰棕色真的是女生必須嘗試一次的顏色，染了絕對不後悔。整體就是偏灰的茶棕色。溫柔、神秘、洋氣，整個直接把氣質拿捏住了。這個顏色不張揚，低調好看卻又能帶出氣質。灰調的茶棕襯托了肌膚，把皮膚顯得特別白。

2. 灰粉色

超有氛圍感的高級灰粉色。這暗淡的粉色當中有加入淡淡的冷灰色，降低顏色飽和度，不會太過明亮。這樣就會顯得低調但又不失氣質。整個給人的感覺就是特別甜美可愛。顏色也是相當的顯白，活力少女氣質感滿滿！

3. 奶茶米灰色

與第一個的棕灰色相比，這個米灰色會更加的亮些，顏色會更加飽滿。這髮色可鹽可甜自帶混血感，清新自然的感覺。而且這個髮色特別小眾，很獨特好看，超級吸引人。整體也是氣質且高級，還有種女團風。

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4. 蜂蜜柚苦茶色

這個髮色是冷棕色里帶點灰色和悶青色的完美混合。顏色偏淡金色，色調剛好，不會很閃眼的同時也保留了顏色該有的亮度。這個顏色給人的感覺是特別的酷，且有個性。這個髮色很日常，素顏也是好看的。

5. 灰紫色

韓系女團風的灰紫色，真的是讓人心動的顏色，又酷又有魅力。神秘感十足的夢幻紫色，超級抓眼球，絕對會給人留下深刻的印象。妥妥的優雅溫柔的氣質，整體顯得格外精緻動人。這灰紫色不挑膚色，黃皮可以放心衝刺。

6. 奶茶白金色

超級時尚前衛的混血髮色，染上後氣質馬上拉滿。放下頭髮就是性感辣妹必備的白金髮色，紮上頭髮也顯得溫柔大氣，會有種知心大姐姐的感覺。髮色風格可辣可甜，染這個顏色絕對不會吃虧！白金色也特別襯托膚色，整體顯得特別清爽耐看。

以上的髮色都可以放心染，絕對不會踩雷。而且全都是2022年的流行髮色，喜歡的姐妹們千萬不要錯過！

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