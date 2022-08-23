減肥｜吳君如曾情傷脹爆體重高峰67kg　靠「地獄減肥法」狠甩45kg

【吳君如｜分食法｜減肥瘦身】當年吳君如跟陳可辛相遇前，吳君如曾跟杜德偉有過一段情，二人更偷偷談起了地下情。不過當時二人的事業及地位差距並沒有成為二人的隔膜，但正值90年代是香港電影繁榮期，吳君如當時一天趕三個片場，沒有休息時間使她開始暴飲暴食，此時相戀多年的杜德偉卻提出分手，使吳君如如夢初醒。



>>>吳君如醜女到最佳女主角 另類婚姻不婚持續熱戀<<<

【吳君如｜分食法｜減肥瘦身】吳君如看到自己肚上的「三截肥肉」，最高峰時期她一度肥至67kg，自己都再無法忍受，下決心成為一個真正有吸引力的女人。（IG@sandrangky）

失戀翌日，吳君如看到自己肚上的「三截肥肉」，最高峰時期她一度肥至67kg，自己都再無法忍受，下決心成為一個真正有吸引力的女人。開始進行地獄式減肥，一把長髮剪掉發誓要成為一個大美女。通過3個月的魔鬼訓練讓她減肥成功，她其後更把經歷寫成《吳君如減肥血汗史》的書籍，大賣10萬本，其後更遇上自己的一生最愛。就讓我們來看看吳君如地獄式減肥法到底如何由昔日的67kg瘦到45kg讓她成為如今一位成功兼靚媽！

【吳君如｜分食法｜減肥瘦身】吳君如及陳可辛過著「不要結婚，永遠拍拖」的浪漫生活。（Weibo@吳君如大美女）

減肥瘦身｜吳君如「地獄式減肥法」67kg狠甩45kg

吳君如曾推出《吳君如減肥血汗史》的書籍，書中她大方跟大家分享了她減肥的過程所使用的減肥方式，她笑言自己所採用的方法都是靠著自己的決心和毅力的，絕無抽脂、整容來達成瘦身目的。她的瘦身是有分3個階段，不同階段使用不同的方法，減得健康又輕鬆！

【吳君如｜分食法｜減肥瘦身】吳君如「地獄式減肥法」67kg狠甩45kg。（IG@sandrangky）

吳君如瘦身三大階段 輕鬆不反彈！

在減肥的第一個月，吳君如表示曾翻閱相關書籍及跟營養師求助，之後她便採用了Harvey Diamond的《健康生活新開始》(Fit for Life：A New Beginning)中的減肥理論，澱粉質及肉類分開在兩餐進食，每餐會攝取一樣腌制食物，同時會進食大量蔬菜，並戒掉所有甜食。若果肚餓時會選擇吃水果，首個階段已輕鬆瘦掉6kg。

【吳君如｜分食法｜減肥瘦身】吳君如瘦身三大階段輕鬆不反彈！（IG@sandrangky）

踏入瘦身第二階段，吳君如第二個月把一切澱粉質及肉類都戒掉，只會進食蔬菜類食物，同樣肚餓時會選擇吃水果。不過對比首階段，減磅效果不太明顯，只是減了2kg。直到第三階段，開始使用「分食法」。所謂「分食法」即是任何食物都吃，但以少量多餐的飲食方式去改變飲食習慣。自採用「分食法」減磅效果相當明顯，使她多減了4kg，同時改善便秘問題，亦跟著變好。「分食法」不但不捱餓，營養又不流失，是一個健康兼輕鬆的瘦身法。

吳君如的「分食法」注意事項

不過「分食法」大家都需要注意某些地方，不然亦會失敗告終。「分食法」必須吃足早、午、晚三餐，而三餐的份量及烹調方式不限，每餐一定要相隔4小時以上，才可以進食下一餐。不然在未消化前再進食的話，容易變成脂肪，加重消化系統的負擔。

其次，吳君如建議大家在早餐最好進食水果，飯與肉不要同時進食，且攝取澱粉時配蔬菜一同進食，而肉類則配蔬菜進食。最後，多搭配高纖食品與水有效地排出體內的廢物，身體不但更健康，且減磅效果更明顯。

【吳君如｜分食法｜減肥瘦身】「分食法」必須吃足早、午、晚三餐，而三餐的份量及烹調方式不限。（Weibo@吳君如大美女）

吳君如珍藏瘦身湯 在家方便製作

除了「分食法」外，吳君如亦有另一個瘦身秘訣，就是瘦身蔬菜湯。她表示這是鄭秀文12年前親手撰寫的，她沿用這套食法至今，在家方便製作。材料有番茄4-6個、椰菜1個、西芹半個、洋蔥6顆、青椒2個，把一切材料煮至軟身即可。

【吳君如｜分食法｜減肥瘦身】吳君如珍藏瘦身湯 在家方便製作（Weibo@香港eLadies）

吳君如1招極速瘦臉法

吳君如臉部都沒有鬆懈，為了上鏡以最佳狀態示人，不惜用牛角棒為自己刮通淋巴，從而緊緻下巴線條。以先按後刮的方法，在淋巴位置按摩，一連串的按摩漸漸會發現臉部和脖子線條變得緊緻。另外，吳君如亦會把預先冰凍的罐裝汽水或冰塊，用紙巾包往放入塑膠袋裡，上鏡前用其在淋巴位置冰敷，不但有效地消腫，臉部同時會變得緊緻。

【吳君如｜分食法｜減肥瘦身】1招極速瘦臉法 （IG@sandrangky）

【吳君如瘦身法Q&A】