一田美妝大減價低至38折　抵買SHISEIDO、SOFINA套裝推介

【一田減價】YATA一田百貨由8月19日起至9月9日推出「一田夏日美肌提案 私のサロン」優惠，多個品牌的美妝、護膚品套裝減價低至38折起，當中包括SHISEIDO、SOFINA、belif等，女生們可以趁今次一田減價入手美妝。



夏日炎炎，面對酷熱的陽光照射，女生最重要的就是要做好防曬功夫。今次的一田優惠就有多款防曬美白產品減價出售，例如SHISEIDO全天候感光防曬護膚乳液組合由$730減至$380；ELIZABETH ARDEN美白淡斑晚間膠囊組合由$1,198減至$830等。

▼▼▼【按圖看】一田減價│精選減價防曬美白產品▼▼▼

另外，SOFINA碳酸洗顏毛孔淨澈套裝可以深層潔淨毛孔，當中的瞬亮碳酸洗顏慕絲含高濃度碳酸潔面泡沫，可徹底清洗皮脂污垢。而且更可配合使用套裝的毛孔淨澈重點洗顔啫喱，讓啫喱深入毛孔，吸走污垢，解決黑頭粉刺等問題。

SOFINA 碳酸洗顏毛孔淨澈套裝 特價：HK$400 (原價：HK$750) 只限沙田/大埔

保濕方面可以選擇belif皇牌女王保濕精華套裝，以天然草本植物製成的水潤炸彈，能夠提升肌膚水份，紓緩敏感肌。當中的匈牙利女王保濕鎖水精華，則有強效保濕能力，並會於肌膚表面形成保護膜，持續修護受損肌膚。

belif 皇牌女王保濕精華套裝 特價：HK$680 (原價：HK$1,254) 只限沙田

▼▼▼【按圖看】一田減價│精選減價美妝產品套裝▼▼▼

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）