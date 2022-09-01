允兒6大保養秘訣｜出道15年來最胖 告別A4腰、筷子腿卻獲讚更美

允兒保養︳Disney+近日獨家播放、由李鐘碩、允兒主演的韓劇《律戰江湖》好評如潮，再加上少女時代回歸，令女團成員之一的允兒再度成為熱門話題人物。有眼利的粉絲發現現年32歲的允兒，其身型是出道15年有史以來「最胖」，不過卻獲得大家支持，認為她比起以前更加健康，再加上她凍齡的美貌，令人好奇到底她是如何保養？



允兒保養︳為迎接出道15週年，少女時代8人回歸。(IG@yoona__lim)

由人氣偶像走到當紅的一線女演員，允兒出道以來都有「紙片人」之稱，擁有 A4 腰、筷子腿，向來怎樣吃都不會長肉的她，雖然擁有人人稱羨的高挑身材，但其瘦削的程度也令不少粉絲擔心，並希望她可以長點肉，紛紛要求她增肥。最近少女時代回歸，大家終於見到允兒有點肉的大腿、手臂，散發出健康正面的氣息，讚她美出一個新高度。

允兒保養︳2015年允兒身型仍相當纖瘦。 (YouTube@SMTOWN)

允兒保養︳大家終於見到允兒有點肉的大腿、手臂，舉手投足都散發出著健康正面的氣息。(IG@yoona__lim)

身為韓國女團的元組級偶像，加上演員的身分，行程忙碌的允兒其凍齡的美貌引起不少人討論，現年已經32歲的她，仍然擁有零毛孔的細緻肌膚、猶如吃了防腐劑的逆齡神顏值，原來私底下也付出了不少時間去保養，我們現在就一起探討一下她保養肌膚及體型的秘訣。

允兒身型比以前圓潤了不少。 (IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜1. 改吃雞胸肉維持足夠的肌肉量

雖然粉絲都要求允兒增重，但增重並不代表可以隨便吃高熱量的食身。允兒曾在節目中分享自己很喜歡吃澱粉類食物，但為了維持足夠的肌肉量，她主食會改吃雞胸肉，但偶爾也會吃一些喜歡的甜品、澱粉類食物，可以令自己擁有更好的心情。

允兒偶爾也會讓自己吃喜歡的食物。(IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜2. 泡足浴

雖然允兒擁有得天獨厚的長腿比例，但她與少女時代成員對於雙腿的保養絕不懶惰，有成員曾經在節目中透露，要保養雙腿就要靠泡足浴，舒緩雙腿疲勞，促進新陳代謝，最重要的是可以達至消水腫的功效。

允兒保養秘訣｜3. 堅持運動

對於怎樣吃都不長肉的人士而言，要增重就一定要靠做運動，並且利用運動後的半小時內吃東西，讓身體可以吸收到足夠的營養，同時維持一定的肌肉量。允兒雖然曾經公開表示自己並不是喜歡運動、健身的人，但為了保持體態，允兒仍然會忙裡抽空上健身房做運動，除了可以塑造出理想的線條之外，肌膚也會變得好。

允兒仍然會忙裡抽空上健身房做運動。(IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜4. 泥狀面膜去角質

身為藝人，允兒幾乎每日都要化妝上鏡，卸妝對她來說就是最重要的一步，因為只要卸得不夠乾淨，就會很容易令肌膚變差。允兒曾經分享用泥狀面膜清理粉刺、代謝角質的方法。泥狀面膜可以深層清潔，吸走多餘角質及皮脂，並且去除毛孔及面部肌膚紋理內的污垢，還可以更有效地吸收保養品。

允兒曾經分享用泥狀面膜清理粉刺、代謝角質的方法。(IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜5. 著重補水

韓國天氣特別乾燥，加上允兒曾分享指自己屬於乾性肌膚，因此保濕對她而言十分重要。她會定期敷不同的補水面膜，為肌膚注入大量的水份，即使忙碌了一整天，允兒回家後也會做好保濕。

允兒曾分享指自己屬於乾性肌膚，因此保濕對她而言十分重要。(IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜6. 減少化妝次數

允兒自出道以來從來不怕素顏示人，可以清楚看到她妝前妝後的肌膚分別不大，原來因為允兒認為除了平日要做好保養之外，也要讓肌膚有足夠時間休息，才能養出好肌膚。

允兒自出道以來從來不怕素顏示人。(IG@yoona__lim)

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