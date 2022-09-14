小資女、初學者防水控油之選！記者實測8款大牌眼線筆

眼線筆實測推介2022｜近年長期戴口罩，眼妝尤為重要。想擁有炯炯有神雙眼，眼線便是最佳武器，能瞬間增強眼部線條，讓人把焦點落在眼珠上。不過，由於眼睛易分泌淚水，加上夏天油脂旺盛，妝容維持不久後，常會出現脫妝問題，頓時由「電眼」慘變成「熊貓眼」。由此，《01女生》為大家細選8個好評度高的專業品牌眼線筆，並透過實測，評出各款的優點，看看到底適合在甚麼場合使用。

攝影：黃寶瑩



眼線筆實測推介2022｜《01女生》為大家細選8個好評度高的專業品牌眼線筆。(黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022｜Shiseido 墨繪勾畫細緻眼線筆(黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022｜Shiseido 墨繪勾畫細緻眼線筆 $250

順滑度：3.9 (5分滿分)

防水度：4.0 (5分滿分)

持久度：4.3 (5分滿分)



相比一般眼線筆，Shiseido筆觸較為幼細順滑，加上筆頭彎曲，若順眼尾方向繪畫，能夠貼服肌膚，從而勾勒出更精緻的眼形。眼線筆頭較幼，就化妝初學者而言較難控制，若想畫粗眼線亦需多畫數筆，因此適合化妝專業的女生，用以畫眼尾或特別形狀的眼線。眼線筆在防水控油方面，亦有不俗表現，基本都能維持半天妝容而不掉色。

眼線筆實測推介2022｜Gucci Beauty Stylo Définition L'Obscur 眼線液(黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022｜Gucci Beauty Stylo Définition L'Obscur 眼線液 $350

順滑度：4.0 (5分滿分)

防水度：4.5 (5分滿分)

持久度：4.2 (5分滿分)



Gucci彩妝品偏向華麗復古風，以粉紅帶金色作包裝，充滿少女心。眼線筆防水力超高，即使於眼線上灑水再印乾，也幾乎沒掉色，非常適合在參與水上活動時用，可大為減低掉妝的機會。眼線筆毛偏軟，非常適合初學者。若想畫出幼細眼線，便需略施力以控制力度。

眼線筆實測推介2022｜Make Up For Ever Aqua Resist 防水極細眼線筆(黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022｜Make Up For Ever Aqua Resist 防水極細眼線筆 $230

順滑度：4.2 (5分滿分)

防水度：4.5 (5分滿分)

持久度：4.2 (5分滿分)



最新推出的Make Up For Ever眼線筆主打防水，經實測亦見出其防水度高，而在控油方面也有不錯效果。這款算是筆者的心水之選之一，在各個評分都是中上位置，再者品牌所有產品在持妝方面都深得好評，可以常備於手袋內，以作日常化妝或補妝用。

眼線筆實測推介2022｜Givenchy Beauty 高級訂製液體眼線筆(黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022｜Givenchy Beauty 高級訂製液體眼線筆 $220

順滑度：4.3 (5分滿分)

防水度：4.2 (5分滿分)

持久度：4.0 (5分滿分)



個人而言挺喜歡Givenchy筆頭的軟硬度，較為容易操控和施力，不論眼線粗幼，都可準確落筆，並畫出好看的眼尾線條，不會被眼皮卡住致畫得東歪西倒。整體而言，眼線筆表現不俗，加上價錢較其他的低，一般日常妝容都能應付，算是小資女和化妝初學者之選。

眼線筆實測推介2022｜Nars Climax Line Liner 液體眼線筆(黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022｜Nars Climax Line Liner 液體眼線筆 $270

順滑度：3.8 (5分滿分)

防水度：4.0 (5分滿分)

持久度：4.5 (5分滿分)



Nars眼線筆身偏粗，較易施力並畫出好看眼形。筆頭亦相對較粗，若想畫幼眼線，則需多花點心力，而且套上筆蓋時也要小心注意，避免弄到筆頭開叉。筆者平日使用眼線筆時，很快便出現掉妝問題，而在用過的眼線液當中，這款較為佔優，可以整天維持眼線形狀，同時下眼尾不會沾到眼線色，可見出其控油和持妝度都高。

眼線筆實測推介2022｜Dior Diorsnow On Stage Liner (黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022｜Dior Diorsnow On Stage Liner #091 $280

順滑度：4.4 (5分滿分)

防水度：3.8 (5分滿分)

持久度：4.2 (5分滿分)



Dior眼線色澤濃郁，帶有微亮的磨砂感覺，加上筆身容易控制，筆頭軟硬適中，可流暢地畫出眼形和眼尾線條，打造好看的眼妝。眼線筆持妝度亦高，近期不時使用，每次都可維持整日妝容而不掉色，並適用一般飯聚場合，化妝初學者不妨入手。

眼線筆實測推介2022｜M.A.C 超精細眼線液 #Brushblack (黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022｜M.A.C 超精細眼線液 #Brushblack $200

順滑度：4.0 (5分滿分)

防水度：4.3 (5分滿分)

持久度：4.1 (5分滿分)



眼線筆尖較幼，可輕易畫出幼細眼線。在這次測試中，M.A.C眼線筆顏色不算顯色，但可看出色彩均勻度高，不會出現「一撻撻」的問題，故筆者在順滑度方面，給予中間的評價。眼線的防水表現不錯，加上價錢親民，性價比高重，適用於船上派對或水上活動時用。

眼線筆實測推介2022｜Armani Beauty eyes to kill 魅惑攝人持久眼線筆 (黃寶瑩攝)

眼線筆實測推介2022｜Armani Beauty eyes to kill 魅惑攝人持久眼線筆 #1 $250

順滑度：4.1 (5分滿分)

防水度：3.8 (5分滿分)

持久度：4.4 (5分滿分)



Armani 眼線筆持妝度超高，長時間用的話，不太有掉色問題，眼線依然保持完好狀態。眼線筆適合需維持整天妝容的行程，如婚禮或放工後的飲酒聚會等，都能避免「熊貓眼」出現。雖然眼線筆不是筆型，但筆身亦易於控制，而且順暢，但色澤均勻度較其他的低，若想畫條漂亮眼線，或需多補數筆。