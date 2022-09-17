5大健身中心推薦｜星級健身房景觀極佳 部分主打女性市場私隱度高

健身中心推薦2022｜健身中心已經可以重開，要在疫情後尋回自己昔日的腹肌、胸肌線條，重拾強健體魄？其實在香港除了有各式各樣的大型連鎖健身室，讓大家可以自行做Gym之外，市面上其實還有不少有別於傳統健身中心，為大家帶來一個較為舒適的環境，私隱度更高，還會提供超體貼的一對一訓練，並為學員度身訂造出不同的健身計劃，務求可以讓大家找到最適合自己、最有效鍛鍊出理想身型的方法。



以前健身中心是屬於男性化的剛陽空間，但近年來愈來愈多健身風氣愈來愈普遍，女性也養成到健身中心做運動、做重訓的習慣，改寫了健身空間的男女比例分布，同時香港也有不少非大型連鎖的健身中心，大大提升私隱度，讓女性都可以擁有舒適的空間做各式各樣的訓練，提供度身訂造的健身計劃，更有部分特別主打女性市場。

健身中心推薦｜1. FITTPub

位於銅鑼灣鬧市中心的FITTPub，絕對是「星級」健身房，不少名人如商台DJ麻利、唱作女歌手 Serrini 梁嘉茵都會上這間健身房，Mirror成員江𤒹生（AK）在今年播出的綜藝節目《Have A Sweet Gym》，也曾經上過FITTPub「踢館」。FITTPub 全層總面積共逾7,000呎，擁有全玻璃幕牆能遠眺維港景致，景觀極佳，堅持優閒、舒適和時尚三者並重，為學員帶來設施齊備，具貼心私密的運動空間，還設有Bar枱提供飲料。

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健身中心推薦｜1. FITTPub

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽二期Midtown 28樓



健身中心推薦｜2. KxYAN Fitness

女性有都有追求健美的權利！近年來不少女性都被做Gym風氣影響，掀起一股女性追求健美身型的熱潮。KxYAN Fitness 位於觀塘，特別針對女性所需設計出度身訂造的訓練課程，設備齊全，提供一對一/一對二教練課程。創辦人Christy 早前也參加了健美比賽，並贏下兩座亞軍。

健身中心推薦｜3. Wow Fitness

另一間「星級」健身房 Wow Fitness 也是不少名人鍛鍊肌肉、塑造身型的地方，當中有 MIRROR成員Jer柳應廷及Stanley邱士縉、Error成員肥仔（梁業）、曾若華 Jude 、微辣女神佩男都是常客。Wow Fitness 為女性設立全港首間女性專屬健身房及媽媽修身的健身房 ，同時也堅持所有分店每一小時最多只有6至8個學生運動，並需要先預約才可以上來做運動。

健身中心推薦｜3. Wow Fitness

地址：九龍旺角彌敦道594至596號旺角新城11樓全層



健身中心推薦｜4. Beinsane Fitness

2014年成立全港首間混合藝術同運動的訓練場所，在太子及新蒲崗設有分店，除了有一對一的教練課程，全程為學員制定健身及飲食計劃之外，它還有不同的團體課堂，包括減脂增肌班、女子跆拳道班、泰拳、早上晨操及伸展頌砵等等，全方位鍛鍊身體。

健身中心推薦｜4. Beinsane Fitness

總店地址：新蒲崗爵祿街98號爵祿居1樓（餐廳正門直入）

分店地址：太子太子道西141號長榮大廈6樓B室



健身中心推薦｜5. Peach gym 女性健身房

近年健身不再只為了減肥，不少女生做 Gym 都會想塑造出完美的S型線條。位於旺角家樂坊的 Peach Gym 除了會為女性帶來減脂、增肌、產後修復等的訓練之外，更特別集中女性的「蜜桃臀」訓練，目前只提供女性私教訓練。創辦人BoBo經過多年的研究，自創一套翹臀不粗腿的訓練方法及技巧，她更在今年奪得 Global Classic 環球國際健美賽事的「美臀小姐」冠軍。

健身中心推薦｜Peach Gym 特別集中女性的「蜜桃臀」訓練。(peachgymm@IG)

健身中心推薦｜5. Peach gym 女性健身房

地址：旺角登打士街56號家樂坊16樓1616-1617 Peach Gym 蜜桃健身美臀館



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