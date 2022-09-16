5大養生美容館推介！日式溫泉旅館主題偽出遊 小顏按摩助去包包臉

養生美容店推介｜近年流行養生，坊間也開設了不少集按摩、美容、保健於一身的養生美容館，店舖設有多項獨創療程，例如幫助通淋巴、去水腫的小顏按摩、排毒足浴桶、日式空穴磁智能養生療法等等，部分更有助舒緩肩頸痠痛等痛症，特別適合現代女性，假日約同閨蜜前去鬆一鬆就最適合不過！《01女生》為大家盤點5間養生美容館推介，立即看看哪一間最適合你！



養生美容店推介｜Health Supreme Club

Health Supreme Club 是一站式的養生主題會所，提供按摩、瑜伽、美甲等服務，荔枝角分店採用了日式主題，店內裝潢佈置充滿日本風，仿如置身日式溫泉旅館一樣，讓女生們不用出遊也能感受日式風情。Health Supreme Club 主打負離子養生瓷療美肌蒸，有助排毒之餘，亦有助由內至外深層放鬆，亦有提供多款具有不同功效的湯包可供選擇，包括消脂排水、驅風、暖宮等。另外也推介一試小顏按摩，透過按摩幫助通淋巴、去水腫，達至瘦臉效果！

養生美容店推介｜Health Supreme Club（healthsshk＠IG）

Health Supreme Club



荔枝角店地址：荔枝角大南西街1008號華匯廣場5樓全層

新蒲崗店地址：新蒲崗大有街23號寶城工業中心7樓全層



養生美容店推介｜Recanto Wellness Concept

位於中環的一站式養生館「Recanto Wellness Concept」採用簡約的室內裝修，望讓客人遠離煩囂，放鬆身心。推介 Recanto 皇牌按摩療程，只需 $628 即可享 50分鐘足底按摩、40分鐘蒸汽足浴及20分鐘肩頸按摩。另外，女生們也可一試女士專享的療程，例如胸、腹、臀部淋巴引流按摩。Recanto Wellness Concept 亦設有禮品卡，大家可為閨蜜送上貼心禮物，或跟她們一起前來稍作休息、好好放鬆吧！

養生美容店推介｜Recanto Wellness Concept（Recanto Wellness Concept 官網）

Recanto Wellness Concept



地址：中環威靈頓街 28 號 3 樓



養生美容店推介｜松．足浴養生

位於何文田的「松．足浴養生」，採用和式簡約裝潢，令人感覺舒適放鬆！店舖主打汗蒸溫熱排毒足浴桶，皇牌套餐只需$388，即可享受30分鐘汗蒸溫熱排毒足浴桶、50分鐘養生足底按摩及20分鐘頭肩頸按摩，價錢適宜，絕對值得一試！另外也推介磁叉修身排酸療程，有助打通經脈、消水腫！

養生美容店推介｜松．足浴養生（sungmassagehk＠IG）

松．足浴養生



地址：何文田梭椏道4號地下



養生美容店推介｜藏紅天薰蒸 ● 養生館

週末假日想個地方按按摩鬆一鬆？不妨考慮一下「藏紅天薰蒸 ● 養生館」吧！「藏紅天薰蒸 ● 養生館」主打薰蒸項目，透過薰蒸把草藥滲透至皮膚底層，幫助排毒，另外店舖亦有提供按摩服務，薰蒸足療、中式穴位足部按摩、全身推油按摩等都值得一試！「藏紅天薰蒸 ● 養生館」在多區都有分店，總有一間方便妳！這個週末一於去鬆一鬆吧！

養生美容店推介｜藏紅天薰蒸 ● 養生館（藏紅天薰蒸 ● 養生館 官網）

藏紅天薰蒸 ● 養生館



觀塘分店地址：九龍觀塘成業街6號泓富廣場1005室（地鐵站B出口）

旺角分店地址：旺角 亞皆老街40號 利群大樓 一樓D室 ( 先達廣場對面 ）電梯按 1字

尖沙咀分店地址：尖沙咀廣東道58號帝國大廈11樓F & I 室（地鐵站A出口）

銅鑼灣分店地址：銅鑼灣謝斐道518號渣菲大廈2樓（總統戲院對面）

西灣河分店地址：西灣河筲箕灣道138號富裕中心15樓全層

荃灣分店地址：荃灣衆安街68號千色匯一期1407室（商場3/F ，轉寫字樓電梯按14字）

葵芳分店地址：葵芳新都會廣場二期1712室



養生美容店推介｜Aqua SPA 日式水療經絡養生館

Aqua SPA 日式水療經絡養生館是 Aqua Beauty Holdings Group 旗下的旗艦店，店內採用日式簡約風，一踏進店內就感受到放鬆舒適感！旗艦店更引入了最新療程「日式空穴磁智能養生療法」，療程有助疏通經絡，幫助舒緩痛症、排毒及去濕去水腫，達至瘦身、養生雙重效果。

養生美容店推介｜Aqua SPA 日式水療經絡養生館（Aqua Pro Beauty Group 官網）

Aqua SPA 日式水療經絡養生館



元朗總店地址：元朗大棠路11號光華廣場6樓608-609室

尖沙咀店地址：尖沙咀金馬倫道12號恆信商業大廈16樓全層

觀塘店地址：觀塘鴻圖道58號金凱工業大廈2樓17室



【養生美容館Q&A】