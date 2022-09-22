本地瑜伽中心5大推薦｜ 忙裡抽空調養心靈　選址便利適合上班族

香港瑜伽YOGA推薦｜現代女性生活忙碌，在令人無法喘氣的城市，我們都總會找一個可以讓自己稍作歇息的空間。近年來不少女生都會抽時間，在下班後、假日上不同的瑜伽課，緩解生活帶來的焦慮和壓力，同時也希望透過瑜伽，提升自己身體的力量及柔軟度，達至身心健康。在香港有大大小小的瑜伽場地、學校，也有各式各樣的課程，記者精選了以下這5間供大家參考！



瑜伽是一種結合身心訓練的運動，在近年深受香港女性歡迎，不少上班族都會抽時間去做瑜伽，除了可以鍛鍊身體力量、提升柔軟度之外，透過瑜伽連串配合呼吸的動作，也有效舒緩生活上為我們帶來的焦慮、不安及壓力。在香港有大大小小不同的瑜伽中心，以下由記者精選的5大瑜伽室，無論是課堂可供的選擇、地點，還是整體環境、氣氛都很適合繁忙女性，還可以瘋狂打卡。

香港瑜伽YOGA推薦｜1. Flex Studio

Flex Studio 成立於2005年，專門推出瑜伽和普拉提課程，它在中環及黃竹坑都有分店，提供一系列的專業瑜伽課程，當中包括哈達瑜伽、針對背部力量瑜伽、力量塑身瑜伽等等，它更推出特別結合了瑜伽和普拉提的全方位健身運動Yogalates。Flex Studio 室內設備齊全，也會在更衣室提供毛巾、洗髮水等等。

香港瑜伽YOGA推薦｜Flex Studio在中環及黃竹坑都有分店。（Flex studio官網）

各店地址：

黃竹坑香葉道2號One Island South 308-310號舖Flex Studio

中環雲咸街15-17號萬祥大廈3F & 4F號舖Flex Studio



香港瑜伽YOGA推薦｜2. Samantha Yoga/One Yoga

創辦人是Samantha Sin自2015年接觸瑜伽後，深深感受到瑜伽為自己帶來的改變，之後與One Yoga合拼成立瑜伽中心，現時在上環，北角和尖沙咀擁有3間分店，同樣推出不同的瑜伽課程，當中少不了瑜伽輪 Dharma Wheel Yoga、深度拉筋等，此外還有香薰伸展和背部護理等專業課程，更為上班族推出 Lunch Time 快速瑜伽課。

香港瑜伽YOGA推薦｜Samantha Yoga/One Yoga 。(FB@One Yoga Studio)

各店地址：

上環皇后大道中184-192號恆隆大廈11樓B室

北角渣華道108號渣打商業中心108樓13樓1室

九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈10樓05室



香港瑜伽YOGA推薦｜3. Flowga

香港首間紅外線加熱瑜伽工作室，成立於2020年，日式裝潢更別具質感，在這裡做瑜伽，可以欣賞著室外的小庭園，就好像置身在日本一樣。Flowga有別於傳統的瑜伽室，為大家帶來更輕快、更高強度的瑜伽鍛練，提供了不少瑜伽課程，包括熱串聯瑜伽、高強度的有氧熱瑜伽流、燭光熱瑜伽課等等，還有用不同的節拍音樂帶動氣氛的Inside Flow。

地址：中環德己立街27-37號榮華大廈1F Flowga



香港瑜伽YOGA推薦｜4. TriAngel Yoga

於2017年1月創立的 TriAngel Yoga，從一間小小的瑜伽室，發展成現時規模頗大的瑜伽中心，現時有5間分店，至少10間課室。 TriAngel Yoga 還推出不同的導師課程，由資深的瑜伽導師因應不同類型的主題，為學員編排不同的墊上瑜伽體式，有助強化肌肉、改善不良姿勢、增加身體協調度等等。

各店地址：

尖沙咀山林道7號漢國佐敦中心一樓全層

尖沙咀山林道7號漢國佐敦中心二樓全層

香港觀塘駿業街中海日升中心 35樓 G室

荃灣楊屋道88號 PLaza88 22樓G室

香港沙田石門 WLuxe 20/F N1-N3



香港瑜伽YOGA推薦｜5. Angel Lee Yoga

現時有6間分店的 Angel Lee Yoga ，在2017年成立，版圖由旺角擴展到尖沙咀，荔枝角，觀塘，荃灣及石門，同樣推出各式各樣的瑜伽課程，其中空中瑜珈分初級及進階2個級別，適合不同程度的學員，此外還有深層拉筋、哈達、開髖、香薰瑜伽、倒立等等不同的瑜伽課程。每星期由早到晚一共有超過250節課堂，部分分店設有更衣室、獨立廁所、浴室及更衣室等等。

香港瑜伽YOGA推薦｜Angel Lee Yoga。（IG@angelleeyoga）

各店地址：

香港旺角上海街638號旺角海景中心20樓全層

香港尖沙咀加連威老道加連威老道23A號2樓

荔枝角永康街63號Global Gateway tower 2701

觀塘巧明街115號柏秀中心14樓A&B室

荃灣南豐中心20樓6B室

沙田石門京瑞廣場2期16樓K室

